STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE PRESIDENT'S SONA

Sa puntong ito, malinaw na hindi na matutupad ang pangako ng administrasyon para sa isang Merry Christmas ngayong 2021. Wala pa ring malawakang plano para manumbalik ang sigla ng ekonomiya ng bansa.

Paano tayo makakapamuhunan para sa ating kinabukasan kung palagi na lang tayong nagsisimula sa wala? This is not even one step forward, two steps back.

We are crawling, inch by inch, towards a new and better normal, only to be dragged back by a mile because of incoherent and unclear policies.

Nag-reopen nga tayo ng ekonomya, ngunit hindi naman plantsado ang pagtugon sa COVID-19. Hindi pa rin sapat ang testing at contact tracing upang maungusan ang mas nakakatakot na Delta variant.

Dumami ang mahihirap sa ilalim ng pandemya, ngunit nasaan ang mga programang maka-mahirap? Mas inaatupag kasi ang pagbubuhat ng sariling bangko at pagmamasahe ng datos. Trabaho at kalusugan sana ang nais marinig ng ating mga kababayan mula sa presidente, dapat ito ang inuna nya, higit sa lahat.

Isa pa, selective, inconsistent, at hindi patas ang pagpapatupad ng batas laban sa korapsyon. Ang mga pinupuruhan, kahit sa binunyag ng aking opisina na pastillas scheme, ay pawang mga foot soldiers. Higit isang taon mula nang ibunyag ni Alex Chiong at Dale Ignacio ang bulok na sistema sa BI, tila protektado pa rin ang mga masterminds at hindi pa nakakasuhan.

Hindi rin "zero-sum game" ang paglaban sa korapsyon. Ang pagsasabi na kailangan pa daw pabagsakin ang gobyerno para lang mawala ang katiwalian, yan ay usal ng mga pinunong tamad at walang imahinasyon. Yan ay tanda ng pagsuko at pag-amin na wala syang magagawa. That by his own admission his government is a failure in stamping out corruption.

At sa huli, pinatunayan na naman ni Presidente na napakalaki ng utang na loob niya sa kanyang "special friend" na China. Pinagmayabang nya na itinaguyod daw ng kanyang administrasyon ang makasaysayang Hague ruling, pero, bago pa man ang SONA na ito, sya ang nangungunang nangmamaliit sa tagumpay natin sa international law noong 2016. Akala nya ba, makakalimutan na natin ang sinabi nyang papel lang ito na dapat itapon lang sa basurahan?

Mga kababayan, tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, wala tayong utang na loob sa China. Sa katunayan, sila ang dapat magbayad ng danyos dahil sa paninira nila ng ating likas na yaman sa West Philippine Sea at pananakot sa ating mga mangingisda. Panahon nang tigilan ang pambabastos ng China sa ating bansa.

In summary, the President seems to be unwilling and unable to lead the country in reducing corruption, alleviating poverty, healing us from the pandemic, asserting our national sovereignty in the West Philippine Sea and attending to other major concerns of Fililipinos.

It is clear that we urgently need some willing and able government officials, members of the private sector and civil society leaders to step forward and work together in the next 10 months to prevent our country going into a downward spiral.