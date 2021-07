Press Release

July 26, 2021 Sen. Grace Poe's transcript on SONA expectations

10 a.m. Sen. Grace Poe: Sana marinig natin mula sa Presidente na magkakaroon muli ng cash assistance program para sa ating mga kababayan. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Sabi nga ang unemployment ay eight percent sa ating mga kababayan. Ang iba naman may trabaho nga pero maliit pa rin ang kita. Labing-anim na buwan tayong naka-lockdown, ang naibigay na ayuda ay dalawang buwan lamang. Siguro pwede pang dagdagan para makatulong sa panggastos ng ating mga kababayan. Pangalawa, ang ating health system--kasama na ang mga healthcare workers, ang ating mga ospital--sana bayaran na ng DOH ang mga utang nila, mabigyan ng tamang kompensasyon ang ating mga healthcare workers na hanggang ngayon, sabi nila ay kulang pa rin. Para naman sa edukasyon, magpapasukan itong Setyembre ang ating mga estudyante. Sana at least ang mga teachers natin lahat mabakunahan na. At 'yung ibang mga estudyante din naman ay mabigyan ng proteksiyon. Kung hindi sila makakapasok at patuloy pa rin ang online, halimbawa sa ibang lugar, paano natin matutulungan ang connectivity para naman may pang-load ang mga teacher at estudyante para makapag-aral sila.