Press Release

July 27, 2021 Gatchalian reacts to President Duterte's last SONA Senator Win Gatchalian commended the Duterte administration's economic recovery plans to revitalize the country's economy and generate jobs in the light of the impact of the COVID-19 pandemic. However, Gatchalian was hoping the President would tackle the education crisis that started even before the pandemic. The Vice Chairman of the Senate Committee on Economic Affairs echoed the President in his renewed call for Congress to pass priority measures such as the Foreign Investments Act, Public Services Act, and Retail Trade Liberalization Act which the senator himself has been pushing. Gatchalian cited the creation of the National Employment Recovery Strategy which aims to generate more jobs and ensure the upscaling of workers and increasing their employability and the benefit of the Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso program of the administration to assist struggling small entrepreneurs. Just like the President, Gatchalian has been seeking to cut red tape and streamline government processes when he filed "Full Digital Transformation Act of 2020" which aims to provide full, integrated E-Government (eGov) services to the public by the end of 2022. "With just a year left in office, there's still a load of work that needs to be accomplished and with perseverance and strong resolve to get back to our feet and bring back a semblance of normalcy in our lives, I believe it can be realized," Gatchalian said. While he is one with the President in lauding the enactment into law of the senator's own landmark bill - the Universal Access to Quality Tertiary Education or the Free Tuition Law, the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture also pressed the need to address what he calls the "crisis" in the basic education sector which is rooted from the struggle of learners to master basic competencies and their poor performance in international large-scale assessments. He added that he will file other bills to support learning recovery and the strengthening of the basic education sector. To address the learning losses resulting from a year of school closures, Gatchalian plans to file a bill that would put a "catch-up" plan in place. "Sa nalalabing mga buwan ng kasalukuyang administrasyon, tututukan natin ang muling pagbangon at pagpapatatag sa sektor ng edukasyon matapos ang pinsalang dulot ng pandemya. Titiyakin nating makakapagpasa tayo ng mga angkop na batas upang maiangat ang kalidad ng edukasyon, gawing mas ligtas ang ating mga paaralan, at maging handa ang ating kabataan na tugunan ang mga pangangailangan ng bansa," said Gatchalian. # # # Reaksyon ni Gatchalian sa panghuling SONA ni Pangulong Duterte Binigyan diin ni Senador Win Gatchalian ang mga inilatag na plano ng administrasyong Duterte sa mga nalalabing panahon ng Pangulo sa pwesto kaugnay sa pagbangon ng bansa mula sa pinsalang dulot ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, umasa ang senador na babanggitin ng Pangulo ang tungkol sa krisis sa edukasyon. Ikinalugod ni Gatchalian ang pagkakaroon ng malinaw na mga polisiya na magbibigay daan sa pagpapasiglang muli ng ekonomiya ng bansa at panunumbalik ng hanapbuhay ng mga apektadong manggagawa. Suportado niya ang muling panawagan ng Pangulo sa Kongreso na madaliin na ang pagpasa ng priority measures tulad ng Foreign Investments Act, Public Services Act, at Retail Trade Liberalization Act na kanya ring isinusulong sa senado. Nabanggit din ni Gatchalian ang National Employment Recovery Strategy na naglalayong makapagbigay ng mga trabaho at masiguro ang pagtaas ng antas at kakayahang makapagtrabaho ng mga empleyado. Pinuri din ng mambabatas ang programang "Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso" ng administrasyon na nagbibigay ng tulong sa mga pinakamaliliit na negosyante. Katulad ng sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA, isinusulong din ni Gatchalian ang pagtanggal sa red tape para mapabilis ang proseso sa mga ahensya ng gobyerno. Matatandaang inihain ng senador ang "Full Digital Transformation Act of 2020" na naglalayong magbigay ng isang integrated na E-Government (eGov) service sa publiko sa pagtatapos ng taong 2022. "Marami pang dapat pagtuunan ng pansin at tuparin na mga gawain sa natitirang isang taon ng administrasyon at naniniwala ako na kung magpupursige tayo, kaya nating makabangon upang unti-unting manumbalik sa pagiging normal ang araw-araw nating pamumuhay," ani Gatchalian. Bagamat batas na at pinakikinabangan na ang Universal Access to Quality Tertiary Education o ang Free Tuition Law na landmark bill ni Gatchalian, sinabi ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture na kailangan pa ring tugunan ang sinasabing krisis sa sektor ng edukasyon o ang paglala ng kalidad ng edukasyon na nagsimula bago pa man magkaroon ng pandemya. Lumitaw ang krisis na ito noong makakuha ng mababang marka ang ating mga mag-aaral sa mga nakaraang isinagawang international large-scale assessments. Plano ni Gatchalian na maghain ng mga karagdagang panukala upang mapabilis ang learning recovery ng mga mag-aaral at paigtingin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Para naman matulungan na makahabol ang mga mag-aaral mula sa epekto ng isang taong pagsasara ng mga paaralan, sinabi rin ng senador na plano niyang magpanukala ng batas na magpapatupad ng "catch-up" plan na may parehong konsepto ng isang remedial class. "Sa nalalabing mga buwan ng kasalukuyang administrasyon, tututukan natin ang muling pagbangon at pagpapatatag sa sektor ng edukasyon matapos ang pinsalang dulot ng pandemya. Titiyakin nating makakapagpasa tayo ng mga angkop na batas upang maiangat ang kalidad ng edukasyon, gawing mas ligtas ang ating mga paaralan, at maging handa ang ating kabataan na tugunan ang mga pangangailangan ng bansa," saad ni Gatchalian. # # #