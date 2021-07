PINUNO FILES RESOLUTION TO COMMEND OLYMPIC GOLD MEDALIST HIDILYN DIAZ

Senator Manuel "Lito" Lapid has filed a resolution, PSR No. 800, which seeks to congratulate and commend Hidilyn Diaz for winning the Philippine's first Olympic gold medal.

Lapid cited that Diaz has brought honor and pride to the scountry, after winning the women's 55-kilogram-weightlifting event of the Tokyo Olympics, with an Olympic record of 224 kilograms on July 26, 2021.

Diaz victory has also ended the country's almost century-long Olympic gold medal drought. In the said even, Diaz bested the world record holder, Liao Quiyun of China who finished with 223 kilograms.

The Philippine Senate meanwhile, on several occasions given recognition and commendation to outstanding Filipinos for their contribution in showcasing our nation's promising potential in the various fields and disciplines of Sports and in bringing pride and honor to the country by winning in international competitions.

"Isa ako sa milyun-milyong Pilipino na nagpupugay at nagpapasalamat kay Hidilyn Diaz sa parangal na ibinigay niya sa ating bansa. Higit sa gintong medalyang iuuwi ni Hidilyn sa ating bansa ay kinikilala natin ang matinding hirap at sakripisyo na pinagdaanan niya para lamang maitaas ang bandila ng ating bansa sa Tokyo Olympics at sa bawat kumpetisyon na kanyang sinasalihan. Marapat lamang na tayo sa Senado ay kilalanin ang tagumpay na ito ng isang proud Pinay na si Hidilyn Diaz," Lapid pointed.

Hailing from Zamboanga City, Diaz also became the first Filipino athlete to win double Olympic medals after she won her silver in thee women's 53-kilogram category at the 2016 edition of the quadrennial meet in Rio de Janeiro in Brazil.

"Ang tagumpay ni Hidilyn Diaz ay tagumpay nating lahat na Pilipino. Marapat lang na kilalanin ito ng Senado at dapat lang malaman ng ating mga atleta gaya ni Hidliyn na pinapahalagahan natin sila at narito tayo sa kanilang likod, sumusuporta, ngumingiti at nagpupugay sa kanilang bawat pagkapanalo. Inspirasyon si Hidilyn sa ating lahat at ang kanyang tagumpay ay patunay lamang na ang pusong Pinoy walang inuurungang laban. Salamat Hidilyn! Saludo kami sa iyo," Lapid said.