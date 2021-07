Poe on Hidilyn Diaz gold win at the Olympics:

For the first time in a long time, we shed tears of joy.

Thank you, Hidilyn, for making your country proud and lifting the Filipino spirits to new heights.

[Filipino]

Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naluha tayo sa tuwa.

Salamat, Hidilyn, sa makasaysayang tagumpay at karangalang ibinigay mo sa bansa at sa bawat Pilipino.