Press Release

July 28, 2021 Gatchalian renews call for permanent evacuation sites for disaster-stricken families Senator Win Gatchalian said the government should seriously consider mandating the establishment of permanent evacuation centers especially in disaster-prone areas in the country. Gatchalian renewed his call saying that the national government should augment the yearly budget of the Department of Public Works and Highways (DPWH) to cover the needed appropriations for the construction of the necessary facilities for evacuees. "Sa dami at dalas na manalasa ng kalamidad sa bansa natin, dapat natuto na tayo sa mga trahedyang nagdaan at may nakalatag nang mga hakbang para sa mga nangangailangan ng agarang paglikas sa mula sa kani-kanilang mga lugar," said Gatchalian, author of Senate Bill No. 747 or the proposed Evacuation Center Act. "Sa gitna ng pakikipaglaban natin sa pandemya, dapat bigyan din ng atensyon ang paulit-ulit na pangangailangan ng mga kababayan natin tuwing mayroong kalamidad," he added. The University of the Philippines Resilience Institute (UPRI) and disaster preparedness advocacy group Agap Banta have been suggesting since last year for the government to earmark at least P1 billion annually over the next three years for the establishment of permanent evacuation centers all over the country. Based on their information, 182 municipalities or 67% of 270 vulnerable provinces do not have permanent evacuation facilities for disaster victims. According to reports, typhoons Quinta, Rolly, and Ulysses that hit the country last year displaced around 545,000 families in eight regions and these incidents exposed the unsafe conditions of the evacuation sites as some barangay halls used as alternative temporary shelters have been flooded or damaged. Gatchalian said the proposed permanent evacuation centers should be located at a safe distance from danger areas or hazards and must also have the most basic amenities such as sleeping area, eating area, shower and toilet, food preparation area, isolation area for potentially infectious people, and pet and livestock holding area. In his bill, Gatchalian said that priority should be given to local government units with the most vulnerable communities and with less secure infrastructure based on the assessment of the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). # # # Gatchalian muling ipinanawagan ang permanenteng evacuation sites para sa mga biktima ng kalamidad Napapanahon na ayon kay Senador Win Gatchalian para isaalang-alang ng gobyerno ang pagkakaroon ng permanenteng evacuation centers sa mga lugar na madalas masalanta ng mga kalamidad. Ipinanawagan muli ni Gatchalian ang kanyang panukala at iginiit ang paglalaan ng kaukulang pondo sa taunang budget ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para masiguro ang pagpapatayo ng nasabing pasilidad na akma sa mga pangangailangan ng mga nasasalanta. "Sa dami at dalas na manalasa ng kalamidad sa bansa natin, dapat natuto na tayo sa mga trahedyang nagdaan at may nakalatag nang mga hakbang para sa mga nangangailangan ng agarang paglikas mula sa kani-kanilang mga lugar," ani Gatchalian, may akda ng Senate Bill No. 747 o ang panukalang Evacuation Center Act. "Sa gitna ng pakikipaglaban natin sa pandemya, dapat bigyan din ng atensyon ang paulit-ulit na pangangailangan ng mga kababayan natin tuwing mayroong kalamidad," dagdag pa niya. May kahalintulad na suhesyon sa gobyerno noong nakaraang taon ang University of the Philippines Resilience Institute (UPRI) at ang disaster preparedness advocacy group na Agap Banta ukol sa paglalaan ng P3 bilyon para sa loob ng tatlong taon o P1 bilyon kada taon para sa pagpapatayo ng mga permanenteng evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Batay sa nakalap na impormasyon ng UPRI at Agap Banta, nasa 182 ang mga munisipalidad o 67% ng kabuuang 270 na probinsya na kadalasang nasasalanta ng mga kalamidad ang walang mga permanenteng evacuation centers para sa kanilang mga nasasakupan. Umabot sa 545,000 na pamilya mula sa walong rehiyon ang inilikas sa kasagsagan ng mga bagyong Quinta, Rolly, at Ulysses noong nakaraang taon at batay pa rin sa report, lumabas na hindi maayos o 'di kaya ay hindi rin ligtas ang mga evacuation sites na pinagdalhan sa mga nasabing biktima ng kalamidad. Ani Gatchalian, dapat tiyakin na nasa maayos at ligtas na lugar ang pagtatayuan ng mga pinapanukalang permanenteng evacuation centers at may mga basic amenities katulad ng mga lugar para sa tulugan, kainan, palikuran, lutuan, labahan, clinic at isolation area para sa mga taong may mga nakakahawang sakit at lugar para sa mga alagang hayop. Sa kanyang panukala, sinabi ni Gatchalian na bibigyan ng prayoridad ang mga local government units (LGUs) na karaniwang nasasalanta ng kalamidad at walang sapat na ligtas na evacuation centers, base na rin sa pagsusuri ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). # # #