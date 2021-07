STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE LAPSE OF 6-MONTH SUSPENSION OF BI OFFICIALS ALLEGEDLY INVOLVED IN PASTILLAS SCAM

The pastillas scam is not over. Hindi pwedeng nakabalik lang sa trabaho nang walang kahirap-hirap ang mga BI officials na di umanong sangkot sa pastillas scam habang wala pang hatol kung sino ang dapat maparusahan.

Hindi tayo nag-hearing sa Senado nang higit isang taon para mauwi sa wala ang ating imbestigasyon at masayang ang sakripisyo ng mga witnesses at whistleblowers na naglakas loob na magsiwalat ng katotohanan.

I urge the DOJ to indefinitely suspend the officers who are alleged to be part of this crime. A 6-month suspension is not enough. Paano na ang mga babae at batang nabiktima at patuloy na nabibiktima ng trafficking dahil sa mga korap sa BI?

Hindi katapat ng 6-month suspension ang pang-aabuso sa ating kababaihan at ang panghabangbuhay na trauma na kailangan nilang harapin. The lives and dignity of our women and children are worth more than that.