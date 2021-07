STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON BIR'S SUSPENSION OF ORDER INCREASING TAX ON PRIVATE SCHOOLS

We welcome the Bureau of Internal Revenue's suspension of its Regulation No. 5-2021 which imposed a 25 percent increase in the income taxes to be paid by private schools.

Nauna na nating ipinanawagan na itigil ang kautusang ito na lalong magpapahirap sa ating mga pribadong paaralang humaharap na sa mga pagsubok ng distance education at mas bumabang enrollment turnout.

While we are delighted with the news, I hope that, moving forward, before implementing such orders, government institutions will carefully discern and take into consideration the conditions of the sectors hard-hit by the pandemic. Lalo pa't nakasalalay dito, hindi lang ang hanapbuhay ng mga guro at school staff kundi ang kinabukasan ng ating mga kabataan.

PAHAYAG NI SENATOR RISA HONTIVEROS SA SUSPENSYON NG BIR SA PAGPAPATAW NG MAS MATAAS NA BUWIS SA MGA PRIBADONG PAARALAN

Malugod naming tinatanggap ang pagsuspinde ng Bureau of Internal Revenue ng Regulasyon Blg. 5-2021 na nagpapataw ng 25 porsyentong pagtaas sa buwis ng mga pribadong paaralan.

Habang ikinagagalak namin ang balitang ito, inaasahan ko na bago magpatupad ng regulasyon gaya nito, ay mabusisi munang pag-isipan at isasaalang-alang ng mga institusyon ng gobyerno ang kalagayan ng mga sektor na lubhang naapektuhan ng pandemya. Lalo pa't nakasalalay dito, hindi lang ang hanapbuhay ng mga guro at school staff kundi ang kinabukasan ng ating mga kabataan.

