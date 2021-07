Press Release

July 31, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Cely Bueno and Raoul Esperas of DWIZ On the two-weeks ECQ starting on August 6. Q: Mag-e-ECQ ang Metro Manila mula August 6 to 20. Paano po ang magiging sitwasyon sa Senado Tuloy pa rin ba yung session at mga committee hearings at paano rin ang magiging pasok ng mga Senate employees? SP Sotto: Itong week na ito, sapagkat dapat naman kasi magkaroon tayo ng time mag-prepare katulad ng binigay ng gobyerno na pagpre-prepare kaya August 6 pa yung deklarasyon nila ng ECQ para makapag-handa ang mga taga NCR-plus kung ilang provinces yung dinadamay, so, bale itong week na ito, papasok kami. Monday, Tuesday, Wednesday, nagusap na kami ni Majority Leader, and thereafter, we will play it by ear if we can go virtual or not. If not, we have to suspend during the time of the ECQ because we are not worried about ourselves, we are worried about the employees of the Senate. Q: Kasi kung magvi-virtual yung iba at may papasok physically, kinakailangan pa rin ninyo ng staff sa session hall. SP Sotto: Yun eh, yun ang problema. Yung staff ang problema eh, hindi naman kami. Paisa-isa lang naman kami, so kayang-kaya mag-ingat. Pero yung mga employees namin, hindi naman lahat may sasakyan, yung iba, nagco-commute, tapos kahit na i-skeletal namin yun, ganoon pa rin, medyo masusubo sa alanganin yung mga empleyado namin. Sabi nga ng gobyerno isasara nila yung mga government offices, skeletal lang so sa Senate, ang mga matitira yung mga gumagawa lang ng mga papeles na kailangan ng Senado na skeletal lang din. Siguro we may conduct hearings during the two weeks. Well, I am talking off-my hat ha? Ako lang yun. In fact, I said by Wednesday didisisyunan namin ng buo pero yun ang aking rekomendasyon. Q: So, kung mahihirapan yung staff na pumasok kung magkakaroon pa rin kayo ng hybrid session and committee hearings, so may posibilidad na kung sakaling tumaas yung mga kaso for two weeks na naka ECQ, wala munang session at committee hearings? SP Sotto: Oo. Baka committee hearings na virtual totally, baka yun lang ang maging pwede. Pero yung two weeks na yun na ECQ, kung medyo pakiramdam namin ay talagang medyo tagilid, wala muna, virtual lang lahat. Q: Makaka-antala ba ito sa pagpapapasa ninyo sa mga priority bills? The mere fact na alam naman natin na gahol na kayo sa oras, tapos pagdating ng October filing na ng COC, kahit paano yung two weeks na yun, kung sa kali na walang session makakadelay po iyon doon sa mga target ninyong maipasa na panukalang batas? SP Sotto: Malaki ang tatamaan sa amin noon. Siguro mago-overtime kaming pilit nitong week na ito na pwede pa. Para matapos sana namin yung public service Act. sana makapag-meeting si Sen. Pimentel doon sa bicameral conference committee noong retail trade liberalization, and then matapos na rin sana namin, pilitin sana namin this week yung foreign investments Act kahit man lang period of interpellation, and then period of amendments. Medyo yung two-weeks na yun malaki ang kakainin sa oras namin noon. Meron pa kasing nakapending na mga mahalaga eh. Well, we will see kasi hopefully yun, pati yung sa mga seniors citizens na mga bills na kailangan... but then again, pagdating ng October 1, filing lang yun, t does not mean na campaign period na so trabaho pa rin kami. Ang tigil lang ng trabaho namin is during the Christmas break, na baka mag-extend pa kami ng isa, dalawang araw doon, pagka may gusto talagang ihabol yung mga kasama ko. Or February 6 pa eh, February 6 pa yung campaign period, therefore, hindi naman kami ano eh, hindi kami allowed magkampanya from the time that we filed up to February 6. Trabaho, trabaho lang muna. Q: Trabaho pa rin kayo, marami pa rin kayong maaaring aprubahan, kasama po doon ay yung sa cha-cha dahil ang panawagan ng Task Force on the Constitutional Reforms yata yun, sana daw ay kahit paano ay matalakay ng Senado itong panukalang economic cha-cha? SP Sotto: What I can promise is that we can take it up. We will take it up. I cannot promise the opinion of my colleagues so, naipangako ko na kay Speaker Velasco na ite-take-up namin yun. And then ang usapan naman namin, sabi niya, basta at least by January sana, sabi niya or before the break, February 6, kasi Joint Resolution naman yun eh, hindi naman yun bill. So therefore, kung maapprove man namin, ang mangyayari doon, isasama sa plebiscite yung question. Q: Noong nakalipas na SONA, mukhang maganda yung nasabi sa inyo ni Pangulong Duterte indirectly eh ineendorse kayo na qualified daw kayo as Vice-President. Ano ang tugon ninyo doon? SP Sotto: Pareho kaming qualified eh. Biro lang. Na-ano ako siyempre, na-humble ako, kasi Presidente yun, sa SONA pa niya sinabi. Kaya lang, privately, meron siyang ganoong himig noong nandoon kami sa loob. Naguusap kami doon sa loob, nagulat nga ako nung binanggit pa niya sa SONA, doon sa paguusap namin sa loob, naririnig ni Sen. Bong Go, naririnig ni Speaker Velasco, naririnig din ni Paolo, ni Polong, naririnig niya, Biniro na rin ako ng Presidente doon sa loob, pero doon sa loob, parang hindi biro eh. Yung sa SONA mukhang hindi rin biro eh. So, nagulat lang ako na binanggit niya doon. Q: Ano ang maging possibility na kayo ang maging common candidate sa inyong partido at sa leading party as vice-president? SP Sotto: Siguro kung mag-aadopt sila, ganoon, pero kasi at this point, yung partido ko, they gave me the go-signal nung huling meeting namin, as far as I am concerned. And then alam naman nila na ang kasama kong kumakandidato ay si Sen. Lacson. So, kung ang paguusapan ay yung samahan at yung ika nga ay kandidato, eh kami yung naka set-up na tandem, at nag announce na nga kami na magfa-file kami sa October, ganoon eh. Kung kami, kunyari ako or si Sen. Lacson gustong iadopt ng ibang mga partido, o gustong iadopt ng ibang grupo, wala namang makakapigil na gawin yun. Di ba sa mga senador, nangyayari yun? Hindi rin nakakapagtakang mangyari yun sa presidential candidate or sa vice-presidential candidate. Q: Pero paano po yun, ang sabi ninyo, kayo ay hindi admin at hindi rin kayo oposisyon? Kung baga, neutral kayo. SP Sotto: Pro-Filipino kami. Q: Pro-Filipino, so, magiging open po kayo na iadopt ng admin o kaya ng iba kung ang inyong stand ay kayo ay pro-Filipino? SP Sotto: Alam mo kasi pag inadopt ka, hindi kailangang humingi ng ano mo, ng approval mo. Kung sasabihin nila hindi, gusto namin kandidato rin namin ito, syempre, politics (unclear) ang sasabihin mo doon, salamat, di ba? Gusto kang iadopt eh. Walang bawal doon. As a matter of fact, hindi nila kailangan ang approval mo. Like, for example... kaya lang, alam mo, sa amin, sa mga senatorial lineup namin, siniguro ko na kinausap ko sila, yung mga nasa listahan namin at isa lang ang hindi ko nakausap, si Sen. Gordon sapagkat hindi pa siya nagrereply, yun pala ay indisposed siya kaya hindi nagrereply. Then again, we don't actually need him to say yes. Basta sinasabi namin, pag tumakbo siyang senador, ineendorse namin siya, kasama siya rito sa lineup namin na ineendorse. It does not necessarily mean na lineup namin yun, na exclusive yun sa amin, hindi ganoon yun eh. IT has never been like that for the past two or three elections. Unlike before if you will recall in 1992, nung una akong tumakbo, talagang solid-solid noon. Twenty-four candidates kami ng LDP, talagang walang adopt-adopt noon. Ganoon din yung Lakas ticket ni Fidel Ramos, 24 din ang kandidato niya. And then yung NPC during that time under Danding Cojuangco, 24 din ang kandidato niya kung hindi ako nagkakamali. Yun nga yung na-top ko na elections, pero ang kandidato noon, otsenta, ganoon karami noon yun, hindi ko kakalimutan yung number na yun. So, nung araw, ganoon, solid-solid yan. (Unclear) medyo pagseselosan ka ng mga kasama mo kung ikaw ay sinasama sa ibang line-up, tapos pumayag ka. Pero ngayon, iba-iba ang mga partido, walang partidong magfi-field ng 12 eh. Walang partido na makaka field ng solid na president, vice-president and 12 eh. I doubt ung merong makakagawa niyan. Katulad nung sinasabi nila Sec. Cusi, hindi ba, meron silang sinasabi na meron silang probable senatorial line-up nila, eh hindi naman PDP-Laban ang kalahati noon eh. In fact, mahigit-kalahati noon, hindi PDP-Laban, di ba? Kaya there is no such thing as a solid line-up anymore in these past few elections. Nawala yung demarcation line ng mga political parties. Q: Napaguusapan na rin ang pulitika, kumpleto na po yung pang labing-dalawang slot? Okay na sa inyo? Nakausap ninyo na? Pumayag na? SP Sotto: Hindi pa, meron kasi kaming mga kaibigan na kausap, mga tatlo, apat pa yung mga kausap namin, pero doon din sa aming binanggit na labing-isa, baka dalawa doon, ano pa, hindi pa sure na tatakbong senador. Pero yung pinagusapan namin, oo, pag tatakbo ako, sama ako sa inyo, yung ganoon eh, so sa amin naman, pag tatakbo ka, ineendorse ka namin, ganoon eh. So, hindi natin masasabi na 11 na lang kami or meron nag pang 12. Siguro, may kausap pa kaming tatlo o apat eh. So, doon sa sinasabi ko, ang 100 percent sure, tingin ko, walo. Walo yung sigurado na tatakbo. So, sigurado ring ie-endorse namin sila. Yung tatlo, baka ibang posisyon ang takbuhan, baka hindi tumakbo, hindi pa natin masabi. Kaya yung labing-dalawa, hindi rin namin maisara. Q: Doon daw ba sa kinakausap ninyo na tatlo o apat, may broadcaster daw doon? SP Sotto: May broadcaster? Oo. Pero yung broadcaster na gusto namin ay hindi pa makumbinsi. Siya ang kinukumbinsi namin, parang ayaw tumakbo eh. Q: Balikan ko lang itong pagpapatupad ng ECQ, ibig sabihin, lockdown. Marami na po sa ating mga kababayan yung talagang nawalan ng trabaho, ngayon marami na namang nagbubukas na negosyo, maaari na namang magsara, sa tingin ninyo, dapat tiyakin ng gobyerno na may maibibigay na ayuda? At sa tingin ninyo, may makukuha at pagkukuhanan pang pond ang gobyerno para sa ayuda? SP Sotto: Merong inutang ang gobyerno. Meron pa namang hindi pa... sabi nga ni Sec. Dominguez doon sa binabanggit niya, meron silang one percent unspent eh. O, eh two-weeks lang ito, kaya yun doon, tapos sinasabi naman ni Sen. Lacson, iba yung sinasabing unspent ni Sec. Dominguez doon sa sinasabi niya. So, may pagkukunan kung tutuusin, pero kung ako, ganito ang suggestion ko: biglaan ito, a few days lang, ano na yan, lockdown na, ang tingin ko nito, may kasamang utangan ito sa local government. Yung local governments (unclear) na muna, (unclear) mga areas na ito, sila na muna yung mag-abono, papalitan ng national government sa kanila, dapat ganoon ang maging usapin at kung pwede sana, ganoon ang mangyari. Q: Meron bang pera ang local government? Dahil umaangal na rin sila. SP Sotto: Sa Metro Manila, kung para sa two-weeks lang na ayuda na ibibigay at mas mabilis silang mag-ayuda kesa iasa na naman sa DSWD, di ba? Baka may mapagbintangan na naman si Sen. Pacquiao diyan, eh local government na muna. Kaya yan, karamihan sa NCR, may kaya. May kaya ang mga LGU. I'm sure, kayang gawin ng Quezon City yan, kayang-kayang gawin ng Pasig yan. Q: Sa tingin ninyo, mangungutang ang government o tutulong po ba ang Senado sa Executive sa paghahanap ng pwedeng mapagkunan ng pondo? SP Sotto: Syempre, oo. Kami kung maatasan kami, kung ano ang kailangan na maibibigay namin, maitutulong namin. Kung. Q: Dahil dito sa Delta variant na kung saan dumadami na nga ang kaso, na hopefully naman ma-control, magiging priority na po ng Senate yung pag-approve ng Bayanihan III? SP Sotto: Yung Bayanihan III, sa amin, Bayanihan to Rebuild as One yun, yes, ano namin yun, nasa priority din ng usapan namin yun. As a matter of fact, si Sen. Recto ang author noon eh. So, kaya din namin talaga yun, Ihahabol namin talaga yun. Ngayon, too late yun para dito sa two-weeks na lockdown, hindi aabot yun, di ba? Kahit na anong pilit namin nito next week, hindi aabot yun. Printing lang noon at para pipirmahan lang kay Presidente noon, hindi aabot yun. Kailangan talaga, abono muna. Abono muna yung mga LGUs, utang muna ang national government sa mga LGUs, LGUs, sila na muna, abono muna, tapos ibabalik. Q: (Unclear) kasi ilang mga expert, nagsabi sana immediately nag ECQ na, kasi kung sa isang linggo pa baka magdoble pa yung pagtaas ng kaso ng Covid dahil nandiyan na nga yung Delta variant, o tama lang na nagbigay ng at least one-week na makapag-prepare po yung public at maging ilang mga business bago mag ECQ? SP Sotto: Tama yun. Ako ay naniniwala na tama yung diskarte na yun. Bigyan mo ng chance muna na makapag-handa ang mga household, mga negosyo, mga tao, makapag-handa muna. Mas mabuti yun kesa sa binigla, magkaka-gutuman lalo yan, di ba? At least ito, pinaghandaan, mapapag-handaan. Ngayon, kailangan din ng mabigat na information dissemination. Kailangan ang DOH dito at saka IATF medyo mag double time, kasi, ang mga nakikita kong mga literature, at saka mga report na galing naman sa mga experts, sa mga epidemiologists, yung Delta variant, malakas lang kumalat, pero sapul din ng vaccine yan. Hindi tama yung binabalita na ano, myth daw yun, yung sinasabi na itong Delta variant, hindi nakuha ng vaccine yan, yung vaccine, hindi kaya yung Delta variant. Hindi totoo yun. According to some medical experts, hindi, sapul lahat yun ng mga vaccine na ginagamit. Q: May protection ka pa rin against Delta variant kung bakunado ka? SP Sotto: Meron. Huwag ka lang subo ng subo kung saan-saan at ika nga ay nilalantad mo yung sarili mo doon sa virus. Q: Regardless kung ano yung brand ng bakuna, may protection ka? SP Sotto: Oo, alam ko ganoon ang sinasabi nila. Huwag nilang sabihin "kasi yung ganito mahusay, yung ganito hindi maganda at ganoon, gusto ko yung sa America, ano na lang yun, kung baga sa ano, psychological lang yun. Pero medically, ang sinasabi ng mga epidemiologists, mga experts, hindi daw, hindi daw dapat alalahanin. Ang pinakamagandang vaccine, yung nasa braso mo. Q: Kamusta po si Sen. Gordon? SP Sotto: Okay naman. I think dinala siya sa ospital, sa Makati Medical Center para mas madali ang ano niya, mas mabilis ang recovery, or parang mas mabantayan. Syempre, may edad na eh. Silang dalawa ni Frank, parehong may edad na eh. Kung magsalita ako, parang hindi kami may edad ano? Kaunti lang ang laman sa amin nung dalawang yun. Q: Maganda, fully vaccinated din si Sen. Gordon di ba? So, kung tinamaan man, at least mild lang siguro. SP Sotto: Oo, yun ang maganda doon sa na-vaccine, nabakunahan eh. Q: Kumporme ba kay sa sinabi ng Pangulo na huwag lumabas ng bahay yung mga hindi pa bakunado, at kung kayo ay pagala-gala, papa-escortan sila sa mga pulis? SP Sotto: Malaking bagay yung mga nagbibigay ng impormasyon sa Presidente. Isa sa mga hindi binanggit kay Presidente, eh paano yung mga recovered Covid survivors? Ang totoo noon, yung mga survivors na hindi pa nagpapa-bakuna, may immunity sila eh, dahil may antibodies na sila. So, pagbabawalan mo din yun? Kasi wala siyang bakuna? Palagay ko, dapat pag-aralan muna nila yun. Bago sila magbigay ng advice sa Presidente na ganoon, eh tingnan muna nila yung... may ibang epekto eh. Q: Mali yung interpretation, iba yung nasasabi ni Pangulo. SP Sotto: Syempre, mali yung binibigay nilang info eh, hindi naman doktor si Presidente. Q: Ano ang nakikita ninyong problema ngayon? Mataas pa ba yung hesitancy sa vaccine or ang problema, kakulangan ng suppl y ng bakuna? Marami na rin ang gusto, pero hindi sila mabakunahan? SP Sotto: Palagay ko mas malaki na ngayon yung porsyento ng may kakulangan kesa doon sa ayaw. Mas marami nang gusto ngayon, lalo na yan, nadeklara ang ECQ, ang tingin ko, blessing in disguise, biglang ang daming gustong magpabakuna. Q: Correct. Ang daming pumipila, pero yung iba umuwi na hindi nababakunahan dahil kulang nga yung vaccine. SP Sotto: Iyan ang masakit na parte, hindi ba? Kaya, eh paano ba ang magagawa natin, wala naman kami sa Executive Department, nasa Senado kami. Legislation kami, kung ano ang kailangan nila, binibigay namin eh. Q: Panghuli na lang, bilang kayo ay tatakbong bise-presidente, nangangamba po ba kayo doon sa resulta nung kinumisyon na survey ni Sen. Zubiri na nagsasabi yung majority respondents na hindi sila boboto sa 2022 kung mataas pa rin yung Covid sa kanilang lugar? SP Sotto: Oo, very alarming yun. Very alarming yun, sapagkat ang ibig sabihin noon, ni hindi man lang makakakuha ng one-fourth ng mga voting population yung mga maaaring manalo. Very alarming yun, kaya dapat talagang ayusin ang ano, ayusin natin, apurahin natin yang vaccination program natin. (Unclear) rollout, ang dami nang dumarating. Ngayon nga, nagkalat na yung Janssen eh. Sa Zambales, sa Olongapo, Janssen ang ginagamit eh. One shot lang yun. Marami na talagang dumarating, talagang apura, medyo ano lang talaga, kailangang asikasuhing mabuti. Q: Mahihirapan po ba kayo, o magiging mabilis ang inyong pangangampanya kung sakaling until campaign period, nandiyan pa rin yung Covid-19 pandemic? Nandiyan pa rin yung banta nitong virus? SP Sotto: Syempre magiging iba ang strategy ng kampanya, pero hindi maaaring hindi ka kumampanya. Kailangan ipaalam mo sa mga kababayan... hindi pwedeng basta naglista kayo ng mga pangalan, "o eto ang mga kandidato," hindi man lang alam kung sino itong mga tarpulanong ito, di ba? Kailangan, at least ipaalam mo, malaman ng mga kababayan mo anong gagawin mo, anong programa mo, ano ba ang mga track record mo, di ba? Kailangan ganoon eh. Kaya kahit paano, kahit merong ganyan na banta, kailangan pa rin. Nung kami ay magkonsulta ni Sen. Lacson sa Luzon, para naming naramdaman kung paano, napag-aralan namin kung ano ang magandang strategy para gawin yan eh, na makapag-kampanya pa rin. Meron kaming mga nakitang mga paraan doon sa pag-ikot namin na pwedeng gawin. Makakarating ka pa rin sa mga kababayan natin, Sasakay ka na lang sa trickle-down effect ng mga programa mo, or ng mga information na papaparatingin mo sa kanila, pwede pa rin. Wala ng rally-rally. Q: Yung malalaking rally, wala na. SP Sotto: Wala, wala. Q: Marami pong salamat sa oras ninyo. SP Sotto: Yes Mam, thank you. Raoul, salamat ha?