Press Release

August 1, 2021 Gatchalian presses urgency of vaccinating minors amid Delta variant threat Following the detection of more cases of the Delta variant of COVID-19 in the Philippines, Senator Win Gatchalian is pressing the urgency of vaccinating minors to prevent them from becoming "variant factories." Because of its increased transmissibility, the Delta variant first detected in India is considered a variant of concern. The World Health Organization (WHO) called this variant the fastest and fittest. As of July 29, there are 216 total cases of the Delta variant in the Philippines, eight of which have died. "By the time we get enough supply we can already vaccinate teenagers. And this is a very crucial stage in going back to face-to-face classes," said Gatchalian, the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Since schools are surrounded by economic activities such as the use of transportation and the operation of small businesses, Gatchalian added that vaccinating learners will provide an added layer of protection. "The kids might not get infected as fast as science says, but their parents, the shopkeepers, the sari-sari store owners, they might be susceptible to the virus spread. So that's why the approach to school opening should be very cautious and the step forward to that is to launch pilot schools in zero COVID areas," Gatchalian emphasized. The Department of Education (DepEd) and the Department of Health (DOH) are crafting the guidelines for the gradual reintroduction of face-to-face classes. According to DepEd, at least 100 schools will participate in the pilot study of limited face-to-face classes once President Rodrigo Durterte gives his approval. To date, the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has the Philippine Food and Drug Administration's (FDA) nod for use on adolescents aged 12 to 15. Secretary Galvez said last June that the government is eyeing to use 20 million of Pfizer doses for minors. Drug maker Sinovac also applied for authorization to use its vaccine CoronaVac on minors aged 3 to 17. Aside from securing adequate vaccine supplies to cover minors, Gatchalian cited the importance of getting the protocols and systems in place, especially among local government units. # # # Gatchalian: Bakunahan at protektahan ang mga bata laban sa Delta variant Sa gitna ng mabilis na pagkalat sa bansa ng mas delikadong Delta variant ng COVID-19, iginiit ni Senador Win Gatchalian na dapat mabakunahan ang mga bata sa lalong madaling panahon upang hindi sila maging "variant factories." Ayon sa World Health Organization (WHO), ang mas nakakahawang Delta variant na unang natuklasan sa India ay ang pinakamabilis kumalat na variant ng coronavirus disease. Batay sa July 29 report, umabot na sa 216 ang bilang ng kaso ng Delta variant dito kung saan walo na ang naitalang namatay. "Kapag meron na tayong sapat na suplay ng bakuna ay maaari na nating bakunahan ang mga menor de edad. Ito ay mahalagang paghahanda sa ating pagbabalik sa face-to-face classes," pahayag ni Gatchalian na Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. At dahil ang mga paaralan ay napapalibutan ng mga economic activity tulad ng paggamit ng transportasyon at pagpapatakbo ng mga negosyo, ang pagpapabakuna ng mga mag-aaral ay magbibigay ng karagdagang proteksyon, pahayag ni Gatchalian. "Maaaring hindi nga mahawaan agad ang mga kabataan tulad ng unang mga nakita sa pag-aaral, ngunit ang kanilang mga magulang, ang mga may-ari ng tindahan at iba pang mga maliliit na negosyo na malapit sa mga eskwelahan ay maaaring mas nanganganib sa pagkalat ng virus. Kaya dapat tayong maging maingat sa usapin ng pagbubukas ng mga paaralan at ang unang hakbang ay ang paglulunsad ng mga pilot schools sa mga lugar na walang kaso ng COVID-19," ani Gatchalian. Ang Department of Education (DepEd) at ang Department of Health (DOH) ay kasalukuyang bumubuo ng mga pamantayan sa unti-unting pagbabalik sa face-to-face classes. Ayon sa DepEd, hindi bababa sa isang-daang (100) mga paaralan ang nakatakdang makilahok sa pilot study ng limited face-to-face classes sakaling aprubahan na ito ng Pangulo. Sa kasalukuyan, ang Pfizer-BioNTech vaccine ang pinahihintulutan pa lang ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) para sa mga menor de edad na may edad labing dalawa (12) hanggang labing lima (15). Ayon kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez, Jr. noong nakaraang Hunyo, balak ng pamahalaan na gumamit ng dalawampung (20) milyong doses ng Pfizer vaccine para sa mga menor de edad. Humingi na rin ng pahintulot sa FDA ang drug maker na Sinovac upang magamit ang kanilang bakunang CoronaVac para sa mga may edad na tatlo (3) hanggang labing-pito (17). Maliban sa pagkakaroon ng sapat na suplay ng mga bakunang maaaring ibigay sa mga kabataan, binigyang-diin din ni Gatchalian ang kahalagahan ng kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabakuna ng mga bata. # # #