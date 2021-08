Bong Go urges gov't to provide aid to poorest of the poor to be affected by ECQ

(from his speech delivered virtually during the launching of the 133rd Malasakit Center at the Eastern Bicol Medical Center, Virac, Catanduanes)

Magtiwala po kayo sa gobyerno, magtiwala po kayo sa bakuna. Ang bakuna po ang tanging susi o solusyon sa ngayon para unti-unti na tayong makabalik sa normal na pamumuhay.

Mga kababayan ko, sa lahat ng mga hakbang natin, pangunahing konsiderasyon palagi ang buhay at kapakanan ng bawat Pilipino.

Kaya sa Metro Manila po ngayon, malapit na rin pong ipatupad muli ang ECQ, napakahirap pong magsara ng ekonomiya. Marami pong nawawalan ng trabaho, maraming nagsasara na negosyo, ang tinatamaan po rito ay ang mga mahihirap po, 'yung mga "isang kahig, isang tuka."

Iyon po ang apektado dito, napakahirap po ng sitwasyon ng gobyerno ngayon, binabalanse po ng gobyerno ang lahat, between economy and life. Pero importante po ang health, importante po ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Ang gamit po'y nabibili natin, ang pera po'y kinikita natin subalit ang perang kikitain natin ay hindi po nabibili ang buhay.

Sa ngayon, napakahirap po ng desisyon ng gobyerno sa nalalapit na pagpapatupad muli ng ECQ sa NCR upang mapigilan ang lalong pagkalat ng COVID-19. Kaya ako naman po ay umaapela sa ating gobyerno, nakausap ko po si Pangulong (Rodrigo) Duterte na siguraduhing po na may sapat na pondo para mailatag ang maibibigay na ayuda para sa mga pinakaapektado at pinaka-nangangailangan.

Kung kailangang ipatupad ang ECQ upang maagapan ang 'sunog' bago pa ito kumalat at maging out of control, iyon po ang pangunahing konsiderasyon ng gobyerno, patayin kaagad ang sunog bago pa kumalat at maging out of control. Dahil ayaw nating maging back to zero. Sayang po ang nasimulan na nating mga hakbang tungo sa ating muling pagbangon.

Maganda na po ang naging rollout ng bakuna, meron na po tayong nabakunahan (gamit ang) 20 million jabs. Ibig sabihin, mahigit 11 milyong Pilipino na po ang nababakunahan na ng first dose at 8 million plus (Filipinos ang natuturukan na) ng second dose o kumpleto na po.

Kaya huwag nating hayaang may mapapabayaan po dito dahil importante po habang tuloy-tuloy po ang pagbabakuna ay huwag maging kumpiyansa. Importante po ang kooperasyon at disiplina ng bawat Pilipino. Please lang po follow health protocols, social distancing, hugas ng kamay, face mask, face shield.

Eh ngayon po 2 weeks na ang ECQ sa Metro Manila, umpisa po sa August 6 hanggang August 20, nakikiusap po ako sa national government, kay Pangulong Duterte, nagkausap po kami kagabi, huwag nating hayaang may mapapabayaan o may magugutom dahil sa pansamantalang paghihigpit ng mga patakaran, marami ang mawawalan ng kabuhayan, lalong-lalo na po ang mga daily wage earners at mga "isang kahig, isang tuka".

Ako naman, bilang Chair ng Committee on Health sa Senado, ang prayoridad natin ay makapagliligtas tayo ng buhay. Kaakibat diyan ang pagsigurong maiiwasan, hindi lang ang sakit, kundi pati na rin po ang gutom at kahirapan.

Pakiusap ko lang, manatili sila sa bahay, siguraduhin din nilang ligtas sila at may pagkain po para sa kanilang pamilya. Isipin po natin, lahat po ito ay halos may mga pamilya rin po at may pinapakain, at umaasa po ito sa araw araw na pagtatrabaho.

Kaya, Mr. President, sa national government natin, huwag ninyo pong pababayaan yung mga mahihirap. Maghanap po tayo ng pondo, please, sana po ay maghanap po ng pondo ang ating executive department po sa lalong madaling panahon. Mag-set aside po ng pondo para po dito sa - kahit na kaunting ayuda para sa mga mahihirap.

Higit 13 milyon po ang populasyon sa NCR. Sana kahit 80% nito o higit 10.8 milyong indibidwal ang mabigyan natin ng ayuda hanggang sa makakaya tulad nang naibigay sa NCR plus noong nakaraang Marso. Umaksyon na tayo ngayon bago maging huli ang lahat.

Nabigyan na po sa ang sa Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro, Gingoog City dahil po ECQ sila doon, ongoing na po ang pagbibigay ng kaunting ayuda.

Ulitin ko lang po sa mga kapwa ko Pilipino, huwag nating sayangin ang momentum natin ngayon ng ongoing vaccine rollout at sa pagbalanse ng kalusugan at ekonomiya. Konting sakripisyo po ito katumbas ang mga buhay na mapoproteksyunan natin.

Please lang po magtulungan po tayo, at kung andyan na po ang pondo sa ayuda siguraduhin din nating makakarating ito sa tunay na mga benepisyaryo ang mga ayudang ito sa paraang maayos, mabilis, ligtas at walang katiwalian. Makarating po doon sa mga kababayan nating mahihirap.

Salamat po. Rest assured, we are prepared to overcome these challenges as long as we cooperate and remain united towards our collective goal of protecting the lives of our people! Maraming salamat po.