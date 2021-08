Dispatch from Crame No. 1114:

Sen. Leila M. de Lima's Plea for Sufficient "Ayuda" for students particularly for the 4Ps beneficiaries

8/5/21

Poverty's face today is much worse than in the past. Matindi ang kawalan ng trabaho at kabuhayan dala ng pandemyang patuloy na nanalasa sa ating bayan na mas pinatindi ng inutil na pamumuno. Resulta nito ang gutom at pagbaba ng kalidad ng buhay ng milyong-milyong pamilya sa buong bansa. Lagi natin naririnig ang panawagan ng maraming Pilipino: AYUDA.

Nabasa ko ang mga ulat at naipaabot po sa akin ang panawagan ng 4Ps Parent Leaders sa ilalim ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilyang Pantawid (SNPP) para sa karagdagang suporta sa pag-aaral ng ating mga estudyante, lalo na ang mga itinuturing na "poorest of the poor" learners, who are among the most heavily impacted by this pandemic. Hindi lang kalam ng sikmura ang sigaw nila. Hiling din nila na matugunan ang kalam ng isipan at karunungan.

Nakakalungkot marinig ang panaghoy at mga iniinda ng mga magulang at mag-aaral na bahagi ng 4Ps na syang sumasalamin sa pinagdadaanan ng milyong-milyong pamilya sa buong bansa. Salat sa kaalaman at hirap matuto bunsod ng kakulangan ng suporta ng pamahalaan.

This government that prides itself in malasakit seems to have a lack of zest in strengthening the education system when the crisis demands we give the youth more support. Nariyan ang mga bayaning guro na naglabas mula sa kanilang sariling bulsa upang tugunan ang pagkukulang ng gobyerno. Nilangoy nila ang rumaragasang tubig at tinawid ang mga bundok upang maabot ang mga mag-aaral. Pero ang masakit at mapait na katotohanan ay maging ito ay kulang.

This government who has never been shy when securing loans should also finally step up its game in providing apt and sufficient support to the education system. The times are hard, but the government must not shirk in its mandate.

The government must adapt. For instance, it must ramp up its programs on providing learning gadgets for the youth - many of whom have been severely affected by the pandemic. Marami sa kanila ay walang pambili dahil inuuna syempre ng magulang na nawalan ng hanap-buhay ang ilalagay sa hapag-kainan. Tugunan din dapat ng sapat at tamang stratehiya ang modular learning na kinakailangang paigtingin pa kung pagbabasehan man lang ang datos.

Let's not use the pandemic to justify our lack of foresight in responding to the needs of our education system and of our students. Wag po natin gamitin ang pandemya na dahilan upang hindi pakinggan ang mga lehitimong alalahanin at rekomendasyon mula sa mga apektado nating mga kababayan.

The government must listen to the pleas of our students and parents and their recommendations, lest our educational crisis worsen. Ayuda for all students dapat at hindi pwedeng sana all lang. #AyudaForAll. ###

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1114)