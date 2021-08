STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE REPORTED GUIDELINES INVOLVING APORS

Ang naunang napabalitang pagbabawal ng hatid-sundo for Authorized Persons Outside Residence (APOR) is indeed illogical, and good thing, nilinaw na ngayon ni Chief PNP na non-APORs can be drivers to APORs reporting to work.

Kung may ipagbabawal man, dapat ay may alternatibo. Kung gusto mabawasan ang delta transmission, gaya na lang ng habal-habal na hinahatid-sundo ang kamag-anak, kailangan na talagang i-legitimize ang mga motorcycle taxis at kailangang dagdagan ang budget para sa service contracting para mawala ang nga pilahan at siksikan sa sasakyan. Moving forward, iwasan na rin sana ang mga patakarang "laban-bawi" as they create confusion. Masyado nang maraming pasanin at iniisip ang ating mga kababayan na sana huwag na itong makadagdag pa. I hope that, before releasing such guidelines, our institutions should carefully discern and take into consideration the plight of ordinary workers.

