Press Release

August 6, 2021 Gatchalian to DBM, DOF, DOLE: Find ways to cushion impact of two-week ECQ on workers Senator Win Gatchalian urged the Department of Budget and Management (DBM), Department of Finance (DOF), and Department of Labor and Employment (DOLE) to leave no stone unturned in combing every possible source of funds for short-term jobs or financial assistance to workers who will be displaced in the re-imposition of Enhanced Community Quarantine (ECQ) starting today, August 6. Gatchalian said the government should have prepared well for the possible impact of the ECQ on workers who will be affected. "Dapat nakalatag na ang tulong para sa mga mawawalan ng trabaho bago pa inanunsyo na ibabalik uli ang paghihigpit ng protocol kasunod ng dumadaming kaso sa bansa ng mas nakakahawang Delta variant," the senator said. The latest unemployment survey released by the Philippine Statistics Authority (PSA) showed the number of unemployed Filipinos slightly rose to 3.76 million in June from May's 3.73 million. PSA Undersecretary Dennis Mapa said the imposition of the strictest level of community quarantine is likely to create an impact in unemployment numbers as similar instances in the past showed an increase in joblessness. He cited the case in April last year, at the height of the ECQ period, when the unemployment rate rose to record high 17.7% accounting to 7.3 million unemployed Filipinos. According to reports, the DOLE has estimated that 167,000 workers in Metro Manila alone will either lose their jobs or face further reduction in their pay once the ECQ takes effect. The Employers Confederation of the Philippines, meanwhile, is projecting that half a million will be jobless. If need be, the Vice Chairperson of the Senate Economic Affairs Committee said the government should seriously consider seeking Congress' approval to realign some of its quick response funds to come up with the needed cash assistance to displaced workers or finance short-term jobs such as contact tracing or jobs that will allow a work-from-home arrangement. "Sa pamamagitan nito, maisasalba na natin ang mga pamilyang apektado ng kawalan ng trabaho, matutulungan pa nating mapatakbo ang ekonomiya sa gitna ng mas mahigpit na mga panuntunan upang labanan ang COVID-19," he said. # # # Panawagan ni Gatchalian sa DBM, DOF, DOLE: Gawan ng paraan ang epekto ng ECQ sa mga manggagawa Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Department of Budget and Management (DBM), Department of Finance (DOF), at Department of Labor and Employment (DOLE) na galugarin ang lahat ng maaaring mapagkukunan ng pondo para makapagbigay ng pagkakakitaan o ayuda sa mga manggagawang apektado ngayong isinailalim na uli ang National Capital Region sa Enhanced Community Quarantine (ECQ). Ayon sa senador, dapat pinaghandaan na ng gobyerno ang mga posibleng maging epekto sa mga manggagawa na sakop ng mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. "Dapat nakalatag na ang tulong para sa mga mawawalan ng trabaho bago pa man inanunsyo na ibabalik uli ang paghihigpit ng protocol kasunod ng dumadaming kaso sa bansa ng mas nakakahawang Delta variant," giit ng senador. Sa pinakahuling unemployment survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority (PSA), bahagyang tumaas ang bilang ng mga nawalan na trabaho. Mula sa 3.73 milyong apektadong manggagawa noong Mayo ay umakyat ito sa 3.76 milyon noong Hunyo. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, inaasahan na ang posibleng epekto ng ECQ sa mga trabahador kasunod ng naging karanasan na ng bansa noong nakaraang taon. Sa kasagsagan ng pagpapatupad ng ECQ noong Abril 2020, nakapagtala ang bansa ng pinakamataas na unemployment rate na 17.7% o 7.3 milyong Pilipino. Sa pagtataya ng DOLE, aabot sa 167,000 na mga manggagawa sa Metro Manila ang maaring mawalan ng trabaho o mabawasan ng kita sa pagpapairal ng ECQ. Ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines (ECOP), aabot sa kalahating milyon ang maaring mawalan ng trabaho. Kung kinakailangan, iminungkahi ng Vice Chairperson ng Senate Economic Affairs Committee na idulog ng gobyerno sa Kongreso ang pagre-align ng mga hindi pa nagagamit na quick response funds upang makalikom ng sapat na pondo para gawing cash assistance sa mga manggagawang nawalan o mawawalan ng trabaho o pondohan ang mga short-term job programs katulad ng contact tracing o kahit na anong trabaho na may konsepto ng work-from-home. "Sa pamamagitan nito, maisasalba na natin ang mga pamilyang maaapektuhan ng kawalan ng trabaho, matutulungan pa nating mapatakbo ang ekonomiya sa gitna ng mas mahigpit na mga panuntunan upang labanan ang COVID-19," sabi ng senador. # # #