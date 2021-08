Press Release

August 6, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON 'AYUDA' FOR AREAS UNDER ECQ Nasaan na ang ayuda? Hindi lamang ako ang nagtatanong nito. Ang mga local government units na under ECQ, naghahanap na rin. Government agencies concerned should have prepared early on in anticipation of this new lockdown. Mayroong sistema ang ating mga LGUs pagdating sa pagbibigay ng ayuda. Pero kung wala namang pera, ano nga naman ang kanilang ididistribute? Masarap pakinggan ang sinasabi sa press release, pero hindi nakakain ang mga pangako. Kailangan nila ang tulong ngayon na. Malaking bagay ang anumang ayuda, lalo na sa mga kababayan nating walang-wala. Tama na ang lip service. Bawal na ang tutulug-tulog. At this point, wala nang lugar para sa mga pabaya.