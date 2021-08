Press Release

August 8, 2021 Gatchalian calls for vigilance: surge in violence against children likely during ECQ Amid the re-imposition of Enhanced Community Quarantine (ECQ) in Metro Manila and other areas, Senator Win Gatchalian is calling for increased vigilance on another potential surge in cases of violence against children. Citing data from the Philippine National Police (PNP), children's organization Save the Children flagged the increase of crimes committed against women and children during the imposition of ECQ last year. On April 30, 2020, 1,284 cases were recorded by the PNP, 521 against children and 763 against women. These figures increased dramatically to 3,600 crimes by June 4, 2020 - 1,745 against children and 1,945 against women. For Gatchalian, economic hardships that loom over families could again trigger a surge in domestic violence. He added that because of stricter quarantine measures, victims could have a harder time seeking help. "Noong ipatupad ang mga lockdown noong nakaraang taon, nakita natin ang paglobo ng mga kaso ng karahasan sa mga kababaihan at kabataan. Nanganganib na maulit ito kung hindi natin paiigtingin ang ating mga hakbang upang masugpo ang mga kaso ng karahasan," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. The lawmaker pressed the importance of sustained accessibility for helplines of the National Bureau of Investigation's Violence Against Women and Children Desk and the Philippine National Police's Women and Children Protection Center. Gatchalian also cited the role of barangays because of their proximity to victims. Under the Protocol for Case Management of Child Victims of Abuse, Neglect, and Exploitation by the Committee for the Special Protection of Children, barangays should put up help desks that monitor cases of child abuse and violence against women. Barangays are also tasked to coordinate with social workers, health officials, and women and children protection units to give intervention and assistance to the victims. # # # Babala ni Gatchalian: mga kaso ng karahasan sa kabataan posibleng lumobo sa ECQ Sa gitna ng muling pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang mga otoridad na maging alerto sa posibleng paglobo ng mga kaso ng karahasan laban sa kabataan. Matatandaang noong nakaraang taon ay tinukoy ng grupong Save the Children ang datos ng Philippine National Police (PNP) na nagpapakitang dumami ang mga krimen laban sa mga kababaihan at kabataan noong magpatupad ng ECQ noong isang taon. Noong Abril 30, 2020, isang libo at dalawang-daang (1,284) kaso ang naitala ng PNP - mahigit limang daan (521) sa mga bata at higit pitong daan (763) laban sa mga kababaihan. Umakyat ito sa mahigit tatlong libo (3,600) noong Hunyo 4, 2020 - higit isang libo at pitong daang (1,745) ang mga kaso laban sa mga kabataan at halos dalawang libo (1,945) naman sa mga kababaihan. Ayon kay Gatchalian, ang hirap sa kabuhayan na dulot ng mga lockdown ay maaaring maging bunsod ng karahasan laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Ikinababahala rin ng senador na maraming mga biktima ang mas mahihirapang humingi ng tulong dahil sa bagong mga paghihigpit. "Noong ipatupad ang mga lockdown noong nakaraang taon, nakita natin ang paglobo ng mga kaso ng karahasan sa mga kababaihan at kabataan. Nanganganib na maulit ito kung hindi natin paiigtingin ang ating mga hakbang upang masugpo ang mga kaso ng karahasan," ani Gatchalian na Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Ayon sa mambabatas, dapat panatilihin ang mga helplines ng National Bureau of Investigation Violence Against Women and Children Desk pati na rin ang PNP Women and Children Protection Center. Dagdag pa ng senador, mahalaga rin ang papel ng mga barangay dahil mas malapit ang mga ito sa mga posibleng biktima. Sa ilalim ng Protocol for Case Management of Child Victims of Abuse, Neglect, and Exploitation ng Committee for the Special Protection of Children, dapat magkaroon ang mga barangay ng help desk upang matutukan ang mga kaso ng karahasan at pang-aabuso laban sa mga kabataan at kababaihan. Mandato rin sa mga barangay na makipag-ugnayan sa mga social workers, health officials, at mga women and children protection units upang tulungan ang mga biktima. # # #