STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON NON-EXTENSION OF VOTER REGISTRATION

Nakakalungkot na hindi napagbigyan ang pagpapalawig ng voter registration, kahit man lang sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Ang haba ng panahon ang mawawala para sa mga potential first-time voters.

Nevertheless, I welcome COMELEC's proposal to provide longer registration hours, possibly even adding Sundays to their schedule, to somehow make up for lost time.

Muli akong nananawagan sa mga first time voters na, habang naka ECQ, mag-pre-register muna online para mabilis ang proseso kapag pwede na ulit pumila sa COMELEC offices. Para naman doon sa mga first time voters na nasa lugar na Hindi suspendido ang voter registration, pumila na at magparehistro. Huwag palampasin ang pagkakataong makilahok sa halalan sa 2022.