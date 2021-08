Press Release

August 11, 2021 Gatchalian pushes for safe internet for all Filipino children While Senator Win Gatchalian seeks to make the internet accessible to the country's learners, he also pressed the importance of making it a safe space for all Filipino children. The 2020 study "Philippine Kids Online" backed by the United Nations Children's Fund showed that on average, the age at which children first go online is 10. While most children have fun when they go online, fewer than one in two feel safe using the internet. The study also showed that one in four children in the Philippines encountered sexual images online. One in seven received sexual messages in the past year, while one in five reported that something has happened at least once over the past year that upset or bothered them. The study also showed that very few children who experience any form of unwanted sexual attention or contact sought help or assistance for their experience. One in five deleted messages from the person, while less than one in ten reported the problem or the person on the relevant account or platform. While more than half of children in the Philippines find it easy or very easy to speak to their parents about things that upset them, children feel that their parents and caregivers prefer to try and restrict their internet use than speaking to them about what they do online, spending time with them online, or teaching appropriate skills. "Bagama't isinusulong nating maabot ng internet ang bawat bata o mag-aaral sa bansa para sa kanilang edukasyon, nais din nating tiyakin na ligtas ito para sa kanila, lalo na't ang internet ay maaaring gamitin sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso at karahasan," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Gatchalian has filed Senate Bill No. 1985 or the Parent Effectiveness Service (PES) Program Act to help empower parents and guardians on keeping their children safe. Under the proposed measure, the PES will be established in every city and municipality to build on the capacity of parents and parent substitutes in responding to their parental duties and responsibilities. The program also aims to protect and promote children's rights, foster positive early childhood development, and advance children's educational progress. In another measure Senate Bill No. 1794, Gatchalian seeks to make the internet safer for kids by imposing responsibilities to internet service providers (ISPs), which include blocking any form of access to child pornography. # # # Gatchalian isinusulong ang ligtas na internet para sa kabataang Pilipino Habang isinusulong ni Senador Win Gatchalian na magkaroon ng internet connectivity ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa, binigyang diin niya rin na dapat maging ligtas na espasyo ang internet para sa bawat kabataang Pilipino. Ayon sa pag-aaral na "Philippine Kids Online" noong 2020 na sinuportahan ng United Nations Children's Fund, ang mga kabataang Pilipino na may edad na sampu ay ang kadalasang gumagamit ng internet sa unang pagkakataon. Bagama't ikinatutuwa ng karamihan ng mga kabataan ang paggamit ng internet, wala pang isa sa dalawang bata ang nakakaramdam na ligtas ang internet para sa kanila. Ipinakita rin sa naturang pag-aaral na isa sa apat na bata sa bansa ang nakakita ng malaswang larawan sa internet. Isa sa pitong bata ang nakatanggap ng malaswang mensahe noong nakaraang taon, samantalang isa sa lima ang nag-ulat na may nangyari sa kanila noong nakaraang taon na ikinabahala nila. Ayon pa sa naturang pag-aaral, kakaunti lamang ang mga batang humingi ng tulong matapos mabiktima ng "unwanted sexual attention" o pambabastos. Isa sa lima ang nagbura ng malaswang mensaheng natanggap, ngunit wala pang isa sa sampu ang nag-ulat tungkol sa insidente o taong nambastos sa kanila sa online platform. Kalahati man sa mga kabataan sa bansa ang nagsasabing madaling kausapin ang kanilang mga magulang pagdating sa mga bagay na kinababahala nila, pakiramdam nila na mas pinipili pa rin ng kanilang mga magulang na bigyan sila ng limitasyon sa paggamit ng internet kaysa sa paglaanan sila ng panahon o kausapin sila tungkol sa mga ginagawa nila sa online. Madalang din silang maturuan ng kanilang mga magulang pagdating sa wastong paggamit ng internet. "Bagama't isinusulong nating maabot ng internet ang bawat bata o mag-aaral sa bansa para sa kanilang edukasyon, nais din nating tiyakin na ligtas ito para sa kanila, lalo na't ang internet ay maaaring gamitin sa iba't ibang anyo ng pang-aabuso at karahasan," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1985 o ang Parent Effective Service (PES) Program Act upang paigtingin ang kakayahan ng mga magulang at mga guardian na panatilihing ligtas ang kanilang mga anak. Sa ilalim ng naturang panukala, ang PES ay ipapatupad sa bawat lungsod at munisipalidad. Isusulong ng naturang programa ang proteksyon at pagtaguyod sa karapatan ng mga kabataan, ang early childhood development, at educational progress ng mga kabataan. Sa isang panukalang batas naman o Senate Bill No. 1794, isinusulong ni Gatchalian na gawing mas ligtas ang internet sa pamamagitan ng karagdagang responsibilidad para sa mga internet service providers (ISPs), kabilang ang pag-iwas sa child pornography. # # #