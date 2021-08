HONTIVEROS TO MALACAÑANG: Stop undermining the autonomy of our LGUs, rationalize the distribution of vaccines

Tigilan na dapat ng administrasyon ang pag-iilusyon na nakakatulong ang pamumulitika nila.

Paanong nangyari na ang umano'y "best communicator" ang nangunguna sa panggigipit sa isang local government unit? Paanong sa kabila ng bulok at nakakalitong sistema mula sa Malakanyang ay may oras pa silang maglabas ng blind item?

Hindi mahirap sagutin kung sino ang tunay na bastos at sino ang patuloy na binabastos sa eksenang ito.

This government should stop undermining the autonomy of our LGUs.

Sa totoo lang, ang LGUs ang nagsasalba sa pandemic response ng bansang ito. Paulit-ulit na pinapatunayan ng ating mga governors, mayors, at barangay leaders na sa kabila ng bigat ng trabaho, kahit madalang ang baba ng ayuda, kahit limitado ang naibibigay sa kanilang mga bakuna, kahit mayroong nangmamaliit sa kanila, they still keep going.

I am also calling on the administration to rationalize the distribution of vaccines, especially for LGUs ready to receive and administer shots among their constituents and where cases are higher. Sa gitna ng matinding pananalasa ng Delta variant, kapos pa rin ang supply ng bakuna. For instance, the percentage of fully vaccinated individuals is second lowest in Region 7, higher only than BARMM. Tutukan na sana ang pangangailangan ng mga priority areas at hindi ang pamumuro sa mga kritiko. Saklolo ang hinihingi ng ating mga LGUs, hindi chismis sa hatinggabi. Let us remember that our LGUs are the redeeming factor in this fight, especially against the new variants of COVID-19.

Unfortunately, we cannot say the same for the administration, which has been remiss in its duties to serve the people.