Dispatch from Crame No. 1120:

Sen. Leila M. de Lima on the Refusal of HK to Accept PH Vaccination Cards

The lack of a central database for our vaccinees represents an unforgiveable oversight on the part of this administration and our Department of Information and Communication Technology (DICT).

Sa dami ng czar na binabayaran ng ating taumbayan para pamahalaan ang ating vaccination program, wala man lang nakaisip kahit isa na gumawa ng national database?

Dahil dito, maraming OFW natin ang hindi makapagtrabaho. Bakit kailangan magdusa ang ating mga kababayan dahil sa kapabayaan ni Duterte at ng kaniyang gobyerno?

Dapat siguro, unahin muna ni Duterte ang kapakanan ng ating mga kababayan bago ang pagtingin sa mga lumang picture ng isang Mayor sa NCR.

The DICT must act on this national vaccinee database at once. Our DFA and DOLE likewise need to exert all diplomatic efforts to come up with even temporary solutions that would allow our OFWs to return to work.

Wala na ngang hanapbuhay ang ating mga kababayan dito dahil napilitan na naman tayo mag ECQ, pati mga OFW natin ay tatanggalan pa natin ng pagkakataong magtrabaho.

Access handwritten version, here: (https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_1120)