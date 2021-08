Press Release

August 14, 2021 Dispatch from Crame No. 1123:

Sen. Leila M. de Lima on Youth groups' call for the extension of the voting registration Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga kabataan ay tinatayang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. Dumarami rin ang bilang ng mga kabataang aktibong nakikilahok sa diskursong pambayan. Subalit, sa halip na pakinggan, ay binabansagan lamang ang marami na subersibo o komunista. In spite of the adverse political environment, expression of dissent of today's youth grows in as much as they are emboldened to step forward to the frontlines of the battle for causes much greater than themselves. Ang kabataan ngayon ay kumikilos at nakikibaka para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipinong biktima ng pang-aabuso at karahasan, na siyang higit na umiigting sa ilalim ng rehimeng Duterte. Bilang paggunita sa International Youth Day nitong ika-12 ng Agosto at bilang suporta sa mga kabataang nagnanais wakasan ang sistemang pinagmulan ng pagtapak sa karapatan, korapsyon, at pagbabalewala sa pangangailangan ng mamamayan, isang panawagan ang inihayag ng iba't ibang organisasyong pang-kabataan: EXTEND THE VOTING REGISTRATION PERIOD! Special circumstances call for special measures. The times demand for us to adjust and adapt to cater to the needs of the people, and to uphold their right to vote and be heard. It is incumbent upon the COMELEC to respond to the enthusiasm of the youth to vote, should they want to (and with the outpour of their support and participation, it is manifestly evident: THEY DO!). Equally, the government must view this not as a challenge to the extant political system but as the recognition of Filipinos of the value of political participation through democratic channels and processes in institutionalizing genuine change. Subalit ang ibig sabihin nito ay dapat din natin tugunan ang pangangailangan ng COMELEC upang magawa nila ang kanilang mandato. Ibig sabihin kailangan ngayon pa lang ay maituring na frontliners ang COMELEC officials and personnel. Simulan natin sa pamamagitan ng pagtiyak na sila ay maagang mabakunahan kasama ng mga guro na makakatuwang nila sa ating halalan. Tiyakin din natin na madaragdagan ng kinakailangang tauhan. Dinggin natin ang panawagan ng mga kabataan at bigyang-puwang ang kanilang pagnanais makilahok. Buhay, pangarap at kinabukasan nila ang tunay na nakataya sa 2022 kaya marapat lang na pakinggan sila. Saludo ako sa mga kabataang mulat at gising! (Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_1123)