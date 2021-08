Dispatch from Crame No. 1124:

Sen. Leila M. de Lima on COA flagging LTFRB over using only 1% of P5.5B funds for drivers' assistance

Libo-libo nating tsuper at operator ang nawalan ng kabuhayan nitong pandemya. Mahigit isang taon nang tigil-pasada ang marami sa kanila, at dahil sa pinatinding hirap ng buhay at kalam ng sikmura, nauwi sila sa pamamalimos. Sinagupa ang panganib na dala ng pandemya, pinagkakasya ang anumang halagang nakokolekta para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya.

Kaya napakalaking tulong ng ayuda at suportang pinansyal para maitawid ang bawat araw. Ang masaklap, sa lumabas na ulat ng COA, kakapiranggot na 1% lang ang nagamit ng LTFRB sa 5.58 bilyong pisong pondong nakalaan para sa mga tsuper. Katumbas ito ng mahigit 5.5 bilyong piso ng hindi nakarating na benepisyo o ayuda. Bakit naman ito inipit at tinengga?

Patunay lang ito sa kawalang malasakit ng rehimeng Duterte na nagsabi mismong wala syang pakialam at magtiis sila sa hirap at gutom.

Naaalala ko ang kumalat na larawan ni Ginoong Alberto Manuel, Jr. habang namamalimos sa Rizal Avenue noong nakaraang taon. Senior citizen na nawalan ng kita dahil sa ipinagbawal ang pamamasada ng dyip. Sa halip na magmaneho at maka-boundary, nagkakandakuba si Lolo Alberto sa pag-umang ng palad para sa limos ng mga dumaraan.

Nakalulungkot, at lalong nakagagalit na malaman, na ang tulad nya at ang marami pa nating nangangailangang tsuper, ay naabutan sana ng tulong kung ginawa lang ng gobyerno ang kanilang trabaho. Nasaan ang malasakit? Nasaan ang hustisya?

Sa LTFRB at sa gobyernong ito: Hindi pa tapos ang pandemya. At sa ginagawa ninyo, napakalayo pa ng pagwawakas nito. Tama na ang palusot. Kahit pagbali-baligtarin ang anggulo at propaganda ninyo, malinaw na kulang na kulang ang nakararating na ayuda. Maawa kayo, huwag nyo namang hayaang tuluyang malubog sa kumunoy ng utang, gutom, at hirap ang matagal nang kapos na kapos at naghihikahos.

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1124)