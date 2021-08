Press Release

August 16, 2021 Gatchalian sees the need for a centralized database of fully-vaccinated individuals Senator Win Gatchalian pressed for the establishment of a centralized database system of all fully-vaccinated individuals for better monitoring especially in the wake of reports that some residents had booster shots even with the limited supply of vaccines in the country. Gatchalian also proposed the inclusion of those whose inoculation were shouldered by the private sector or private employer-companies. "Dapat matagal na itong centralized database dahil dito natin makikita kung merong nag-doble sa pagpapabakuna. Hindi natin maiiwasan minsan na merong ilan na hindi lang isa ang address. Nakakalungkot na merong nananamantala ng sitwasyon. 'Yung iba, nagpabakuna na sa isang LGU tapos nagpabooster shot pa sa ibang LGU. Kung may centralized database tayo, mabilis at maiiwasan ang ganitong pananamantala lalo na't marami pa ang hindi nababakunahan," the senator said. Gatchalian noted that under the tripartite agreement that the private sector entered into with the government that allowed them to procure anti-COVID-19 vaccines, private sector companies are required to submit a list of vaccinated individuals for monitoring purposes. The senator said this should be merged with the vaccine administration system of the Department of Information and Technology (DICT) for the planned digital or unified vaccine certificates for fully-vaccinated individuals. "Gawin nang uniform ng DILG at DOH ang mga vaccination cards para nakahanda na tayo kapag naging global standard na ang vaccination card," Gatchalian said. "Sana meron na tayong single uniform vaccination card na gagamitin ng mga LGUs. Hindi talaga ire-recognize ng mga advanced countries ang individual vaccination cards ng iba't-ibang LGUs," he added. The VaxCertPH, being prepared by the DICT with the Department of Health (DOH), to be issued to fully vaccinated citizens in the country is based on the World Health Organization's (WHO) guidance and technical specifications for vaccination certificates. So far, only local government units (LGUs) have been enjoined by the DICT on the submission of a list of their residents or constituents vaccinated against COVID-19 in their respective localities for the inclusion in the digital vaccine certificates. # # # Gatchalian iminungkahi ang pagtatatag ng centralized database ng mga bakunado Iminungkahi ni Senador Win Gatchalian ang pagkakaroon ng centralized database system para sa lahat ng mga nabakunahan upang mapaigting ang pag-monitor sa mga bakunadong indibidwal pati na rin ang mga hindi pa nakakatanggap ng bakuna at maiwasan ang mga magtatangkang makakuha ng booster shot sa panahong marami pa ang hindi nababakunahan. Suhestiyon ni Gatchalian, dapat isama sa listahan ang mga nakatanggap ng bakuna mula sa pribadong sektor o mga bakunang binili at ibinigay ng mga pribadong kumpanya sa kanilang mga empleyado. "Dapat matagal na itong centralized database dahil dito natin makikita kung merong nag-doble sa pagpapabakuna. Hindi natin maiiwasan minsan na merong ilan na hindi lang isa ang address. Nakakalungkot na merong nananamantala ng sitwasyon. 'Yung iba, nagpabakuna na sa isang LGU tapos nagpabooster shot pa sa ibang LGU. Kung may centralized database tayo, mabilis at maiiwasan ang ganitong pananamantala lalo na't marami pa ang hindi nababakunahan," paliwanang ng senador. Sa ilalim ng tripartite agreement ng pribadong sector sa gobyerno, sinabi ni Gatchalian na obligado ang mga pribadong kumpanyang nakabili na ng kanilang suplay ng bakuna na magsumite ng listahan ng mga taong nabakunahan na para sa mas maayos na sistema ng pagmomonitor. Aniya, dapat isama ito sa binabalangkas ng Department of Information and Technology (DICT) na digital o unified vaccine certificates para sa mga taong fully-vaccinated na. "Gawin nang uniform ng DILG at DOH ang mga vaccination cards para nakahanda na tayo kapag naging global standard na ang vaccination card," ayon kay Gatchalian. "Sana meron na tayong single uniform vaccination card na gagamitin ng mga LGUs. Hindi talaga ire-recognize ng mga advanced countries ang individual vaccination cards ng iba't-ibang LGUs," dagdag pa ng senador. Ang VaxCertPH na hinahanda na ng DICT sa pakikipagtulungan sa Department of Health (DOH) ay ipamimigay sa mga taong nakakumpleto na ng bakuna sa bansa at ito ay batay sa pamantayan at technical specifications ng World Health Organization (WHO). Sa kasalukuyan, tanging ang mga local government units (LGUs) pa lang ang inatasan ng DICT na magsumite ng listahan ng mga nasasakupan nilang nakakumpleto na ng bakuna na pagbabatayan ng ibibigay na digital vaccine certificates. # # #