Press Release

August 17, 2021 OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

Virtual Press Conference Magandang araw sa inyong lahat. Hindi lang virus ang nagkakaroon ng bagong variants, pati issue mayroon din. Mas lumalala at mas nakamamatay. Unahin ko lang yung presyo ng kuryente, na gaya ng COVID cases ay patuloy ding tumataas. Panawagan natin na magkaroon ng REFUND sa ating mga electric consumers. Mula 2019, nasa tumataginting na 12.32 bilyong piso ang hinayaan ng Energy Regulatory Commission (ERC) na kitain ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) at Manila Electric Co (Meralco). Ang matindi pa, ipinapasa ito sa ating konsyumer dahil sa kapabayaan ng ERC - dahil hindi inadjust ng ERC ang napakataas na 15% weighted average cost of capital o WACC ng ERC at MERALCO noong 2015. Kasama yan sa bill na binabayaran kada buwan. Yan ang return of investment na nakukuha ng NGCP at Meralco. ERC ang nagtatakda kung magkano yan. Bakit pinayagan ng ERC na kumita ang mga ito ng sobra-sobra? Sinadya ba ito para manatiling mataas ang kita ng NGCP at MERALCO? Ang WACC ng Pilipinas ay nasa 15%, doble ng mga karatig-bansa natin sa ASEAN. Pwedeng mapababa ang transmission charge ng P0.10 per kilowatt hour (kWh) kung ibaba sa 6.48%. Sa Meralco, kung i-peg ng 8%, pwedeng makamenos ng P0.48/kWh. Kapag pinagsama ang dalawa, ito ay aabot sa P0.58/kWh. Makakatipid ng 116 pesos kada buwan ang mga kumukonsumo ng 200 kWH. Hindi yan biro dahil kung titingnan ang total sales and consumption sa main grid, umaabot ito sa humigit kumulang P7.65 bilyon para lang sa 2019. Sa Meralco naman ay P4.67 bilyon. Yung mga MSMEs nga natin mga tubong lugaw lang para makabenta pero sila, bilyon-bilyon ang inuuwing kita. Ninegosyo na talaga ang ating power industry. Hindi ito dapat pinapayagan ng ERC. Isa pang mahalagang isyu ay ang pahayag ng Department of Energy na pwedeng numipis ang suplay ng kuryente sa halalan sa susunod na taon. Malinaw sa mga pagdinig sa Senado tungkol sa rotational blackout na wala raw power crisis. Walang power crisis pero nagbabala sila ng posibleng power outage? Nakakabahala ang pahayag na ito dahil indirect threat iyan sa canvassing ng boto sa Mayo. Nakakadagdag din ito sa insecurity sa electoral process imbis na mapanatag tayo sa magiging integridad ng eleksyon. Mind conditioning ba ito na magkakaroon ng blackout sa halalan? DOE should refrain from making such statements and instead find ways to ensure that there will be no disruptions in power supply come May 2022. Ayun lang mga kasama. Handa na akong sumagot sa inyong mga tanong.