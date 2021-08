STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON THE RELEASE OF COA REPORTS

The Commission on Audit is an independent, constitutional body designed to check on the president and other government instrumentalities. The president cannot exempt any agency from audit procedure, or worse, encourage them to "defy" COA's jurisdiction.

Trabaho ng COA na mag-release ng mga reports, lalo na ngayong pandemya dahil mabilisan ang paggasta at napakaraming emergency procurement.

COA only ensures that accountability would never give way to haste, especially on the pandemic budget.

Imbes na pigilang gawin ang trabaho nila, dapat pa ngang pasalamatan natin ang COA, dahil sa pamamagitan ng kanilang report, itinuturo nila ang mga kailangang itama at bigyang linaw ng Department of Health.

Akala ko ba ay hangad ng administrasyon na wakasan ang kurapsyon? Bakit gigipitin nanaman ang isang ahensyang sumusubaybay at nagbabantay sa bilyun-bilyong pisong pondo ng bayan? Bakit parang gusto yatang hawakan sa leeg ang isang independent, constitutional body, pero ayaw naman papanagutin at padaanin sa proseso ang ahensyang pinagpapaliwanag lang naman?

Kampihan ba ang magpapatakbo sa bansang ito?

COA's annual audit reports are a public document and should not be kept secret. Hindi kasalanan ng COA na may mga ahensyang hindi sumusunod sa mga requirements. Sa katunayan, dapat ay palakasin ng ahensya ang kanilang internal audit mechanisms upang mapatunayang "above board" ang kanilang mga transaksyon at papasa sa pagsisiyasat ng COA.