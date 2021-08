On the DOH Leadership and the Unpaid Special Risk Allowance of Health Workers

More at: https://pinglacson.net/2021/08/17/on-the-doh-leadership-and-the-unpaid-special-risk-allowance-of-health-workers/

The President should start looking beyond DOH Sec. Francisco Duque III and mind the public sentiment for a change. He was elected by the people whom he has sworn to serve.

Hirap na ang ating mga health workers, na kasama sa mga Pilipinong pinangakuan ng Pangulo na pagsilbihan. Marami sa kanila ay pinagkakaitan ng Special Risk Allowance na nakapaloob sa Bayanihan Act, na Malakanyang mismo ang nakiusap sa amin sa Kongreso na ipasa.

Ang incompetence ay hindi dapat pinapalampas, lalo na sa gitna ng krisis na dulo ng pandemya.