Press Release

August 18, 2021 Dispatch from Crame No. 1,126:

Sen. Leila M. de Lima on Duterte's Attacks vs. COA 8/18/21 Duterte's attacks on the Commission on Audit (COA) show that his bravado statements against corruption are nothing but a hypocritical attempt at pandering. Sabi siya nang sabi na galit siya sa korapsyon pero hindi naman niya sinusuportahan ang COA na siyang pangunahing ahensya na nagsusuri sa tama o maling paggastos ng gobyerno sa pera ng taumbayan. Spending our people's money means that it has to be done in accordance with the law. If they can not comply with the law, then they have no business spending our money. Kung hindi susundin ang tuntunin sa tamang paggastos ng pera ng taumbayan, hindi malalaman ng tao kung ginagamit ba ng tama ang mga buwis na pinaghirapan nilang bayaran o kung ninanakaw lamang ng mga kurakot na opisyales ng gobyerno. Trilyon ang budget ng gobyerno. Dinagdagan pa nila ng 11.5% mula sa budget last year. Ibig sabihin, mangungutang na naman tayo para punan ang mga gastusin ng ating gobyerno. Kung ang taumbayan ang magbabayad nitong utang ng ating bansa, hindi ba nila karapatan malaman kung ginagasta ito ng tama? Kung may pondo ang PCOO para mag-hire ng 400 na tao para sa kanilang propaganda/troll farm, hindi ba dapat mag-hire ang DOH ng tao para tiyakin na naiaayos ang dokumento para sa kanilang budget? Si VP Leni, hindi nabigyan ng budget na lampas isang bilyon, pero napakarami niyang serbisyong nabigay sa ating mga kababayan. Bukod dito tiniyak pa niya na transparent at tama ang paggamit niya ng kanilang pondo. Hindi siya sinita ng COA, binigyan pa ng award. Our government officials must do their jobs, including complying with COA regulations, or resign their posts. Our people are suffering the worst effects of the pandemic. They should be the ones crying, not the officials who refuse to resign after being proven time and again as incompetent, ineffective, and incapable of following the law. ### (Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_from_crame_no._1126)