August 18, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON FUNDS FOR HEALTHCARE WORKERS We can build, build, build all the hospitals we want, but they would all be useless without our healthcare workers (HCWs). Kasabay ng napipintong mass resignation ng ating mga HCWs ay ang ating committee hearing tungkol sa P12 billion pesos na unspent funds na dapat ay mapupunta sa kanilang mga benepisyo tulad ng Special Risk Allowance (SRA) at Active Hazard Duty Pay (AHDP). Mga HCWs ang nagbabayad ng sarili nilang pagkain, tirahan, byahe, at iba pang gastos. Upang hindi ma-expose sa virus, naka-adult diaper na ang marami sa kanila upang hindi na kailangang mag-hubad ng PPE, na binayaran rin nila mula sa sarili nilang bulsa. Ang malala pa, kahit sobrang taas ng risk ng exposure sa COVID, maraming mga HCWs ang walang SRA dahil hindi sila kasali sa listahan ng makakatanggap. Bakit nangyari ito? May nagpabaya ba, saan at sino ang nagkulang? Sino ang dapat managot? Paulit-ulit at walang sawa ang panawagan ng mga healthcare workers (HCWs) para sa kaligtasan nila, ng kanilang pamilya, at ng kanilang hanapbuhay, ngunit hindi nila nararamdaman ang malasakit na pinagyayabang ng gobyerno sa araw-araw na press briefing. This time, let us make sure this government does not overlook their dignity. Let us show them what it means to be A1 on the priority list. We are willing to support additional funding, if necessary, for frontline healthcare workers' benefits, be it in Bayanihan 3 or the 2022 General Appropriations Act. Pero dapat ay madisburse naman na ito sa tamang panahon.