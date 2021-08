Poe on health workers' woes:

?Our medical frontliners are crying for help. The government must not turn a deaf ear to their woes in their hour of need.

Various organization have sounded the clarion call about the planned mass resignation, illnesses befalling our health workers, delays or non-payment of benefits, which must be addressed with urgency.

With reports of billions of unspent funds for COVID-19 response, our health frontliners expect that the government can work around available resources to give their due as they continue to put their lives at risk to take care of the sick.

As we brace ourselves for the long haul in this pandemic, we must remember that while the vaccines have become available, the most precious resource of our healthcare system lies in the hands of our health workers.

The government must ensure they get the respect, safe working conditions and dignified pay they deserve.

[Filipino translation]

Humihingi ng saklolo ang ating medical frontliners. Hindi dapat magbingi-bingihan ang gobyerno sa kanilang hinaing sa oras ng kanilang pangangailangan.

Ilang grupo na ang nagpahayag ng pagkabahala sa planong malawakang resignasyon ng frontliners, sa pagkakasakit ng ilan, at hindi pagbibigay ng kanilang allowances. Lahat ng ito ay kailangan ng agarang tugon.

Sa kabila ng audit report na bilyon-bilyong pondo ng DOH ang hindi nagamit para COVID-19 response, umaasa ang ating frontliners na makakagawa ng paraan ang gobyerno para ibigay na ang benepisyong para sa kanila habang matiyaga silang nag-aalaga sa maysakit.

Mahaba pa ang laban natin sa COVID-19. Habang nandito na ang bakuna, pinakamahalagang bahagi pa rin ng ating sistemang pangkalusugan ang ating medical frontliners.

Tungkulin ng gobyerno na bigyan sila ng pagpapahalaga, marangal na sahod at ligtas na kalagayan sa kanilang pagtatrabaho.