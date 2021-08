Dispatch from Crame No. 1,127:

Sen. Leila M. de Lima on the DOH and DBM spending anomalies

8/19/21

Kakambal ng sinungaling ang magnanakaw. Ang administrasyong pinapaganda lang ng propaganda at panloloko, asahan mong hindi tatablahan ng hiya kapag nagnakaw. Kasalanan mo pa kapag nabisto mo sila.

We can't expect a frustrated Duterte from these irregularities and corruption and say, "heads will roll!"

Ano ngayon kung magnakaw sila ng milyon at bilyon, hindi naman 'yan kasama sa war on drugs. Ligtas pag kurap, patay kapag gagamit ng kahit isang gramong droga, o kahit nga hinala lang. Iyan ang tinutukoy niya sa "just a whiff of corruption."