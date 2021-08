Press Release

August 21, 2021 Pahayag sa ika-38 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino Sa paggunita natin ng ika-38 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno "Ninoy" Aquino Jr., gamitin natin ang kanyang alaala upang muling pag-alabin ang pagmamahal sa bayan. Ako ay teenager nung walang awang pinaslang si Ninoy Aquino na kararating lamang mula sa ibang bansa sa airport mismo ng Manila International Airport. Doon nag-umpisa ang aking pagkamulat. Doon ako biglang napaisip na matindi ang nangyayari sa bansa noon. At doon namulat ang aking mata sa pang-aabuso, sa pagmamalabis, sa karahasan na nagaganap noong panahon ng diktadurya. Paghugutan natin ng lakas ang ipinakitang katapangan ni dating Senador Ninoy upang isulong ang kapakanan ng bansa at ituloy ang pakikipaglaban para sa demokrasya, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Magsilbi rin sana bilang inspirasyon ang kahanga-hangang ipinamalas na sakripisyo ni Ninoy sa bansa kung saan inialay niya ang kanyang buhay para makamit ang demokrasya na ating tinatamasa sa kasalukuyan. ### Video message of Sen. Kiko Pangilinan on Ninoy Aquino Day https://drive.google.com/file/d/1YPE-C8X3LbIhfDag2FFcvoC8ZomVcvux/view?usp=sharing