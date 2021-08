DZRH Isyung Pambayan Interview kay Senator Win Gatchalian kasama si Milky Rigonan ukol sa DepEd deficiencies, electricity rates at 2022 Elections

ON DEPED DEFICIENCIES

Q: Mga kontrobersyal ang report ngayon ng COA. DOH ngayon naman DepEd. Ano ba itong deficiencies sa pondo ng Basic Education Learning Continuity Plan?

SEN. WIN: May nakita ang COA na mga deficiencies at hindi paggastos na nagkakahalaga ng P8 billion sa Learning Continuity Plan. Itong Learning Continuity Plan, napakahalaga nito dahil ito ang pondo na ginagamit natin para maipagpatuloy ang pag-aaral ng bata sa ilalim ng pandemya. At ito ay titignan natin dahil sa aking pananaw dapat walang natitira, dapat nagagatos ito dahil kulang pa po ang pondo sa pag-iimprenta ng modules, kulang ang pondo sa pagbili ng gamit, at itong pondo na ito kung deficiency o hindi raw paggastos ay dapat nagastos ito sa pagbili ng mga kagamitan.

Q: So definitely, Sen. Win, hindi talaga na-maximize ang pondo sa naturang programa. Ito ba ay nakakaapekto sa distance learning implementation natin last year? At ano ang gagawin para hindi ito maulit ngayong school year?

SEN. WIN: Nakakaapekto ito dahil kulang ang kagamitan ng ating mga guro, punungguro at distrito. Marami tayong mga kagamitan na hindi nabili. For example, yung pag-iimprenta pa lang malaking probelama na 'yan. Maraming delay, maraming mga modules na hindi naimprenta. Hindi nagiging one is to one. May mga nakausap akong distrito hindi naging one is to one ang kanilang pag-iimprenta. Mahirap yun. Kung walang modules ang bata, paano sila mag-aaral. Yun na lang ang bukod tanging paraan para mag-aral sila pero kung hindi one is to one mahihirapan sila.

Q: Senator Win, meron na bang paliwanag at this early ang DepEd tungkol dito sa matatawag ba nating flagging uli ito dahil pondo pa rin ang pinag-uusapan, DepEd naman ngayon?

SEN. WIN: Flagging ang tawag dito. Ang COA naman ginagawa ito sa lahat ng ahensya. Kung makikita natin ang report hindi lang naman DepEd, hindi lang DOH kundi marami, Department of Agriculture pati CHED. Marami. So itong COA report ay isang paraan para matanong natin ang ahensya ano ang nangyari, bakit hindi nagastos at ano ang tinatawag nating deficiencies o pagkukulang. Hindi pa naman natin, at least for DepEd, hindi naman natin sinasabing merong anomalya kundi merong flagging, merong pagkukulang na nangyari sa loob ng Department of Education.

Q: Pero definitely makakaapekto ito, Sen. Win sa implementasyon uli ng mga programa sa distance learning ngayong school year 2021-2022? Nakasama ito sa budget kasi for this year.

SEN. WIN: Correct. Makakaapekto ito dahil kulang ang mga kagamitan ng ating mga distrito at eskwelahan imbes na nagamit ito, hindi nagamit at hindi nakabili ng mga kagamitan na makakatulong sa distance learning. At the same time titignan natin ano ang mga dokumentong kulang kasi kasama dito ang mga kulang na dokumento at kailangan din nating malaman ano po ang mga pagkukulang.

Q: Sen. Win, isa sa panawagan mo rin na dapat maglaan na ng pondo para sa pagbabakuna ng mga menor de edad na 12 to 17 years old, ano na ang update dito bilang paghahanda na rin kaugnay ng posibleng halimbawa masimulan na rin ang face-to-face classes sa mga darating na panahon?

SEN. WIN: Ako ang panawagan ko, Milky, as early as September sana makaumpisa na ang pagbabakuna ng mga teenagers. Maraming mga magulang takot sa kanilang mga anak, lalo na ang mga bakunado dahil sila bakunado na pero ang mga anak nila hindi pa. At alam nila pwede silang mahawaan so ang aking panawagan ay as early as hopefully sa September ay mabakunahan na ang mga teenagers para makabalik na sila sa pag-aaral. Importante, Milky, maproteksyunan din natin ang mga teenagers natin dahil nakita ko ang istatistika ngayon maraming this time around dahil sa delta variant maraming teenagers ang nagkasakit pero hindi naman sila nagiging malubha pero wag na natin hintayin pa yan. Importante mabakunahan na natin sila at effective ang bakuna. Dito sa amin sa Valenzuela nakita namin yung 2nd dose walang namatay. Lahat ng nag-2nd dose, ganito po 0.4% ng mga nabakunahan nagkaroon ng COVID. Doon po sa nag-second dose walang namatay. Doon po sa nag-first dose isa lang ang namatay. Ibig sabihin effective talaga pag nag-second dose ka.

Q: Magandang balita yan. Sana all lahat ng mga LGUs ganyan. Sen. Win, so itong budget season kasi ngayon, ito ba ay isa sa hihilingin mo na mapasama, ano ito sa budget ba ng DepEd, yung vaccination for minors? Kasi ang populasyon ang mga kabataan ang pinakamalaki na porsyento ng ating populasyon so definitely malaki ang budget na kakailanganin natin dito.

SEN. WIN: More or less mga 40% yan, more or less, ang below 18 more or less mga nasa 40% yan. Mga teenagers more or less 15% yan. So malaking bahagi ng ating populasyon ang mga teenagers at malaking bahagi ng ating populasyon ang mga menor de edad. At kasama sa pagbabalik natin sa normal ang pagbabalik nila sa eskwelahan kaya importante na mabakunahan sila para makabalik na sila sa eskwelahan dahil ang kinatatakutan ko talaga ang mga bata walang natututunan. At kapag wala silang natututunan at ipinapasa natin sila, pagbalik natin sa normal at pag-akyat nila sa kolehiyo, malaki ang problema nila dahil mahihirapan sila sa pag-aaral at ito, proven na ito ang isang bata kapag nahirapang mag-aral, magda-dropout yan, magtatrabaho na lang kesa magpursige magtatrabaho na lang sila. At yun ang nakakalungkot dahil kung nag-dropout sila hindi magiging maayos ang kanilang buhay.

ON ELECTRICITY RATES

Q: Usapin naman ng kuryente tayo Sen. Win, may mga apela rin ang mga kasamahan mo sa Senado na wag munang magtataas ang singil sa kuryente kasi lately may mga ganyang isyu, lalo na sa isyu ng Meralco at yung mga isyu pa rin ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Hindi napapaliwanag pa ang mga rotational brownouts sa Luzon. Anong update at paliwanag ng DOE?

SEN. WIN: Ilalagay ko naman ang isang hat ko dahil isang hat education, yung isang hat energy. Milky, ang sistema natin sa ating bansa ay pinapayagan natin, pinapahintulutan natin ang mga generation companies na sumingil ng kuryente, ipasa yan at sumingil ng kuryente sa mga consumers. Trabaho ng gobyerno ngayon para tignan kung ang kanilang pagsisingil ay rasonable o hindi. So babagsak yan sa kamay ng ERC na itong mga hinihiling ng mga distribution companies, generation companies ay rasonable o hindi. Kapag hindi ito rasonable pwede nilang i-deny ang pagsingil ng kuryente. So ang puno't dulo nito nasa kamay ng gobyerno para pahintulutan sila o hindi na magtaas ng kuryente. Pero ang nakikita ko kasi Milky sa ganitong panahon, hindi ko pa nakikita na ang presyo ng kuryente ay masyadong tataas dahil ang pandaigdigang konsumo ng petrolyo, coal, ay mababa pa rin. Tumataas siya pero dahil nga dito sa variant na ito mababa pa rin. Nakikita ko ang presyo ng petrolyo bumababa kaya nakita natin these past few days bumaba ang presyo ng petrolyo ngayon. So ang global demand hindi pa ganun kataas kaya wala akong nakikitang dahilan sa malaki na pagtaas ng presyo ng kuryente sa ating bansa.

ON 2022 ELECTIONS

Q: Marami ang nangungulit Senator Win, may desisyon ka na ba sa 2022?

SEN. WIN: Pinag-aaralan pa, Milky. At ako nakatutok muna ako ngayon sa COVID. Darating din tayo diyan dahil malapit na ang filing. Sa ngayon wala pa akong maibabalita sa iyo.

Q: Ano ba ang mas matimbang, reelection for Senator or VP?

SEN. WIN: Ngayon, Milky, irereserve ko muna ang aking sagot dahil ito ay nasa isang pag-uusap pa so irereserve ko muna ang aking sagot.