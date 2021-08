Press Release

August 22, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO: Thank you to my fellow Senator and Mindanaoan, Manny Pacquiao, for putting up a gallant fight against reigning WBA (Super) welterweight champion Yordenis Ugas. Maraming salamat sa ipinamalas mong tapang. Isa kang huwaran na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataang atleta at sa bawat Pilipino. Senator Manny, sa muli, maraming, maraming salamat at mabuhay ka! https://www.facebook.com/1647474828693396/posts/4283368748437311/?d=n