Grace Poe's privilege speech transcript

On Motor Vehicle Inspection System

Aug. 23, 2021

Mr. President, I rise before you on a matter of personal and collective privilege to call this chamber's attention on the continuing problem that is the Motor Vehicle Inspection System (MVIS).

Matatandaang inirekomenda ng committee on public services at inaprubahan ng Senado ang pagbabasura ng DOTr Department Order 2018-019 sa kabila ng napakaraming problema na idinulot nito sa mga motoristang gustong magparehistro ng kanilang sasakyan.

Matapos ang hearing natin kung saan nabigong ipaliwanag nang maayos ang programa, sumang-ayon ang Malacañang sa pagpapatigil nito.

On Feb. 11, 2021, Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) testing was made optional again. Subalit 'tila ba pinahupa lang saglit ang galit ng mga motorista dahil nito lamang nakaraang buwan ay muling ginawang mandatory ang testing sa mga PMVIC.

Ang depensa ng DOTr, ibinaba naman daw ang presyo ng testing sa mga PMVIC. Ngunit, marami tayong nakukuhang reports mula sa rehiyon na hindi ito totoo. An official communication sent by Governor Villafuerte of Camarines Sur to DOTr claimed that, on the ground, the usual emission test is still cheaper than the PMVIC test.

Bukod pa ito sa reports na sapilitan daw ang pagbili ng insurance policy mula sa mga PMVIC operators para makapasa. Sa panahon ng pandemya kung saan bawat piso ay mahalaga, isang krimen ang pamemera gamit ang polisiya na hitik sa problema.

It's not just unjust enrichment that we are talking about here. Data shows that since almost all regions are now covered by a so-called "Geographical Area of Responsibility" or "GAOR" where PMVIC testing is mandatory, then only PMVIC tests will be accepted in almost all regions except for CAR, CARAGA and BARMMM. Pinaikot lang tayo pero sa huli ay PMVIC owners pa rin ang panalo at ang mga motorista ang talo.

Most GAORs have only very few centers to cater to the entire province. Halimbawa na lang ay sa Pangasinan kung saan apat na center lamang ang maaaring magbigay ng testing para sa buong probinsya na napakalaki kung ikukumpara mo. So, ang nangyayari nagsisiksikan ang mga motorista na magpa-test sa isang MVIS dahil iilan lamang sa sa probinsya nila ang meron nito. Ngayon pa na may problema tayo sa pandemya, pagsisiksikan natin ang ating mga kababayan sa mga limitadong testing center. Kung noon nga na maraming emission testing centers ay mahaba na ang pila, ngayon pa kaya na iilan lang ang testing center sa bawat probinsya.

Ito ang dahilan kung bakit napakaraming protesta ang nangyayari sa iba't ibang rehiyon laban sa programa. Mamaya lamang ay makikita natin ang pinadalang video kung saan napakaraming tao ang tumututol sa isang motor vehicle inspection center.

Mahabang pila, walang social distancing, at mas mataas na gastos ang ilan lamang sa nakikita nating patuloy na problema. Nakita na natin ito at inirekomenda natin sa pamunuan ng DOTr na rebisahin ang polisiya bago mahirapan ang lahat sa gitna ng pandemya.

Ngunit nakikita natin na 'tila ba para lang itong COVID na nag-iiba lang ng pangalan ng variant ngunit wala pa ring lunas. I call on the DOTr to listen to the people on the ground. Hindi pera kung hindi tao ang dapat nating inuuna.