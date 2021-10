Dispatch from Crame No. 1161:

Sen. Leila M. de Lima on the forceful takeover of BENECO

Lubos nating kinokondena ang sapilitang pagtake-over sa Benguet Electric Cooperative (BENECO) nitong Lunes, kung saan naging kasangkapan pa ang mga miyembro ng kapulisan sa panig ng puwersahang pagkamkam sa liderato ng kooperatiba.

It was reported that many consumers and employees were affected, with some BENECO employees even barred from work after they criticized the forceful takeover.

Ang nakakagalit at kasuklam-suklam dito: Sa gitna ng pandemya, at sa panahon ng pagbangon sa katatapos lang na kalamidad, naaatim pa talaga na ipadanas sa mga nasalanta at naghihikahos ang ganitong walang pakundangang proseso para lamang mailuklok lang ang sarili sa poder.

Where is the humanity? Nasaan ang puso at awa? Hindi dapat hinahayaan ang kaganiran ang mangibabaw sa bayan.

Hangad natin ang maigting na imbestigasyon ukol sa isyung ito, at ang agarang pagtugon dito sa payapa, makatotohanan at makatarungang proseso.