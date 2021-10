Press Release

October 22, 2021 Net 25 Ano Sa Palagay N'yo Interview kay Senator Win Gatchalian kasama sina Ali Sotto at Pat-P Daza ukol sa Fuel excise tax, pagtaas ng presyo ng kuryente at renewable energy Q: Yung nangyari kahapon sa Senate hearing kung saan tinawag na political hearing yun ang exact words ni Atty. Matibag, warranted po ba talaga? Ano po ang circumstances that justify his being kicked out of the hearing? SEN. WIN: Itong si Atty. Matibag ay bastos ang kanyang pananagot at wala siyang karapatan na tawagin ang ating hearing na political hearing dahil karapatan po ng bawat isang senador na magtanong, whether it's budget questions or sa policy dahil mga ganitong pagkakataon ito ay oportunidad sa mga senador na tanungin diretso ang mga secretary ng mga departments. Hindi naman madalas na natatanong ng mga senador kung ano ang ginagaw ang mga secretaries sa kanilang department. Once a year lang nakakapagtanong ang mga senador natin sa mga polisiyang ginagawa ng kalihim o secretary kaya walang karapatan si Atty. Matibag na tawaging political hearing ito dahil budget hearing ito at karaptan namin bilang senador na tanungin ang mga kalihim sa mga polisiyang ipinatutupad nila. Q: Senator, it was the budget hearing ng Department of Energy nang mangyari ito and I think ang nangyari po si Senator Manny Pacquiao particular na pinupunto niya kung bakit napanalunan ang kontrata to manage spot market gayung ang kapital nito ay tumataginting na P7,000 lamang at nabanggit niya na isa sa board of directors ang asawa ni Atty. Matibag. Ito ba, are you going to pursue this even without his, sana nabigyan siya ng pagkakataon na sagutin ito. Are you going to pursue this fact check on this, ito pong sinabi ni Sen. Manny Pcquiao kasi parang sa Pharmally ito na undercapitalized at P7,000 nagkaroon ng kontrata. SEN. WIN: Ali, maganda ang sinabi mo, ipupursue namin ito at titignan ko ito personally. Dahil personally may basehan po ang sinasabi ni Senator Manny Pacquiao. Unang-una bakit may mga kamag-anak sa iisang energy sector. Hindi maganda at hindi tama na inilalagay natin ang mga kamag-anak natin sa iba't ibang bahagi ng mga government agencies at pangalawa tama si Senator Manny Pacquiao dahil meron pong impact ang polisiyang ito sa presyo ng kuryente. Pilit nating ibinababa ang presyo ng kuryente, marami tayong ginagawang batas para maibaba ang presyo ng kuryente pero sa kabilang banda meron namang ganitong polisiya na magpapataas ng presyo ng kuryente. Kaya para sa akin may basehan ang mga statements ni Senator Manny Pacquiao at ang ating kumite, ang Committee on Energy ay titignan ito para malaman natin ang katotohanan at gumawa ng rekomendasyon kung ano ang dapat gawin dito sa mga opisyal na lumalabag sa batas. Q: Are you going to invite him again or magbibigay ba kayo ng karagdagang parusa o pwede bang ang TRANSCO bigyan niyo ng one peso budget next year dahil sa inasal niya sa Senado? Ano pong next step niyo? SEN. WIN: Definitely, Pat mamaya meron kaming continuation ng hearing dito sa budget ng DOE at definitely 100 percent hindi na siya imbitado. In fact, hindi na siya imbitado sa mga hearing natin sa Committee on Energy dahil sa asal na ipinakita niya. Hindi tama ang kanyang asal na ipinakita dahil ang pagtatanong naman ni Senator Manny, ang pagtatanong natin ay maayos at hindi ho natin iniinsulto sinuman. Tama ang sinabi ni Ali kung siya man ay meron pong hindi pag-sang-ayon sa mga sinabi natin, sabihin niya ng maayos. Pwede niya namang sabihin hindi tama ho yan ako ay nasaktan, mali ho kami. We will accept that at ginagawa naman ho yan ng mga resource person with all due respect they disagree with the senators. Pero kung tatawagin mong political hearing ito at ano pang pang-iinsulto, hindi po tama yan dahil maayos po ang pagtatanong namin at maayos naman ang pagsagot ng ibang ahensya. Q: Hindi pa po siya nag-apologize, ang nabasa ko po si Secretary Alfonso Cusi pa ang nag-apologize on his behalf so Atty Matibag has not apologized to Senate Committee at dahil hindi siya nag-apologize maaapektuhan ba ang budget nya o piso na lang ba ang ibibigay nyo sa Transco next year? SEN. WIN: Unfortunately ang TRANSCO ay isang GOCC, ang budget ay hindi po dumadaan sa Kongreso, ibig pong sabihin ang sarili niyang kita binabudget niya pero I would like to commend si Secretary Cusi dahil he took responsibility dahil siya po ang head ng ahensya sya ang umako at nanghingi ng paumanhin at tama po yun para hindi po lumalala at hindi po magkaroon ng pananakit sa isa't isa ay akuin na natin at mag-apologize ay tama po yan. Q: Tinanong natin ang ating mga manonood, at prinesent natin ang dilemma, suspension of excise tax of petroleum products vis a vis kawalan naman ng P131.4 billion mula sa kaban ng ating pamahalaan sa 2022 na gagamitin daw nila for the Covid 19 pandemic response. Is the Senate Committee on Energy going to take this up? SEN. WIN: Ali and Pat merong mas maganda pang mechanism para matulungan natin ang ating mga tsuper. Ito yung Pantawid Pasada Program, ginagawa na ito, matagal nang ginagawa ho ito at itong Pantawid Pasada Program ito po ay inilulunsad kapag may ganitong mga aberya sa presyo. Talagang hindi natin maaalis ang pagtaas ng presyo ng langis dahil almost 99% ng ng langis natin ay imported kaya kung tumataas ang presyo ng langis sa Middle East siguradong tataas din sa atin. Ngayon ang problema hindi natin maitaas ang singil sa pasada, hindi rin natin maipasa ito sa commuters natin kaya ang pinakamagandang mekanismo dito ay ang pantawid pasada dahil P1 billion lang ang gagastusin ng gobyerno vs. P300 billion na mawawala sa kaban ng bayan. Q: Pero magkano po ang Pantawid po ninyo kasi first of all lahat ng mga jeepney drivers at bus operators hindi pa siya 100% na lumalabas. Iilan lang so it's going to be a very small market, segment that is going to enjoy this. But how much ang pwede nyong ibigay na pantawid pasada? SEN. WIN: Unang-una Pat matagal nang ang mga drivers natin matagal nang meron nung card. Kung matatandaan natin nung pandemya binigyan din sila ng ayuda at binigyan sila ng card. Itong card ang gagamitin sa Pantawid Pasada. Parang ATM. Q: How about mga pangkaraniwan na middle class, nagtatrabaho rin sila. Tama lang na may ayuda tayo sa utility drivers pero paano ang ordinaryong motorista sila po ang talagang giginhawa dito sa aalisin na walo hanggang sampung piso ng diesel o gasolina? SEN. WIN: Actually, 80 percent ng mga mananakay at 80% ng mga commuters natin ay nagpapublic transport, hindi sila nagdadala ng sasakyan kundi sila ay sumasakay ng jeep, sumasakay ng bus at MRT. Kaya yung estimate namin is about P1 billion ang gagastusin lang ng gobyerno pero pwede nang matulungan ang mga tsuper natin within P5 to P10 in terms of subsidy. Doon sa mga middle class po pwede nating tulungan sila temporarily sa pagbibigay din ng ganitong targeted program dahil pag-sinuspend ang excise tax pati mga mayayaman nag-eenjoy sa suspension eh hindi naman nila kailangan, sila nga ang may pinakamaraming sasakyan. Ang kailangan nating tulungan itong mga commuters at mga tinatawag nating middle low. Ang mga middle low kasi may sasakyan yan, may owner o simpleng sasakyan ito ang dapat nating tulungan. Pwedeng bigyan natin sila ng targeted programs para hindi naman lahat ay mabibigyan kasi kung lahat ay pati gobyerno po masasaktan. Q: We take it sa sagot ninyo, parang binaril niyo na ang idea na suspindihin ang excise tax on fuel? SEN. WIN: Para sa akin ito ay hindi yung tamang programa, sa ngayon dahil masyadong malawak ang excise tax at marmai po ang mawawala sa gobyerno. Tandaan natin kapag ibinaba natin ang excise tax ang kawawa dito ang gobyerno saan siya kukuha ng pambili ng gamit tulad ng COVID testing o pagbibigay ng ayuda o ng vaccine. So ang importante dito tulungan natin ang mga nangangailangan. Ito ang tinatawag nating targeted programs, dito papasok ang Pantawid Pasada, dito rin papasok ang iba pang ayuda. Q: Kayo ba ay sang-ayon doon sa pinopropose ni Secretary Cusi na amyendahan na ang deregulation law para i-unbundle, mas maging transparent po para at least mas makita po natin kung paano itong mga oil companies paano sila nagchacharge for greater transparency? Do you agree, are you making any moves to amend the Oil Deregulation Law? 23 years na po itong batas. SEN. WIN: I agree para maging mas transparent. Ang importante dito transparent. Alam ng gobyerno kung ano ang imbentaryo at alam ng gobyerno kung magkano ang kinikita mo pero hindi ho ito dapat ilabas sa publiko. Tandaan natin mga pribadong korporasyon po ito so meron silang tinatawag nating trade secrets yung kanilang pamamaraan para kumita. At ang kumpanya kumita walang labag sa batas doon, karapatan nila yun pero wag naman po silang aabuso at dito papasok ang transparency dahil talagang sa ganitong pagtaas ng presyo, may mga nag-aabuso talaga at yun ang dapat bantayan ng ating pamahalaan. Q: Pero saan na po ang kaso? Kasi hanggang ngayon naka-TRO pa, is there any chance na maipasa ang amendment po dito sa oil deregulation law. SEN. WIN: Dahil walang batas talagang i-t-TRO nila. Sasabihin ng mga players anong basehan niyo wala namang batas. Talagang kailangan ng batas para po ito ay maimplement nila at ito ay pinag-uusapan namin ngayon. In fact matagal na naming pinag-aaralan ito pero gusto kong ulitin hindi ito batas para makialam sa pagnenegosyo ng mga kumpanya dahil ininvite natin sila, hinikayat ho natin silang mag-invest tapos papakialaman natin. Ang gusto lang natin dito ay wag mag-aabuso so itong batas na ito ay para maproteksyunan ang ating mga consumers. Q: Para masilip lang ho ba natin ng energy committee para makita lang kung saan napupunta ang mga sinisingil nila sa consumers? Tama ho? SEN. WIN: Tama ho like for example idedeclare nila ilan ang imbentaryo nila. Idedeclare nila kung magkano itong nabili nila at yun lang at very strict ang confidentiality. Ibig sabihin ang gobyerno hindi pwedeng ilabas ito dahil ang gobyerno kukunin lang ang information para pagbatayan kung tama naman pero hindi pwedeng ilabas ito ng gobyerno dahil ito ay trade secrets kung may discounts sa binibili kung saan ang kita nila, negosyo nila yan wag natin pakialaman. Q: How did you arrive at this pump price, yun lang ang nais ninyong ipaliwanag ng oil companies. Yun lang sinasabi na unbundling, itemize ninyo lahat ng components ng gastos pati ba patong na profit? SEN. WIN: Tama, kasi for example ngayon tumataas ang presyo. Kapag nagtaas ang presyo sa Middle East hindi naman ibig sabihin nagtataas na tayo ng presyo dito dahil may 30-day inventory yan. May mga kumpanya na biglang nagtaas halatang nangaabuso sila dahil nakita nila na tumataas ang presyo sa Middle East, hindi ho tama yun. So dito papasok ang gobyerno para mamonitor kung ang kanilang tsinacharge ay tama o hindi. Q: Ang magandang bagong nangyari in hundreds of billions ba ang karagdagang government revenue because of successful fuel marking? May idinadagdag sa produktong petrolyo na additive para malalaman natin kung ano ang smuggled at ano ang hindi. SEN. WIN: Correct. Tandaan natin ang nagsalba sa ating gobyerno itong taxes na kinokolekta natin, masakit man sa ating individuals dahil nagbabayad tayo ng buwis. Pero ito ang nagsalba sa atin noong 1987 crisis until now. Kung wala ho tayong taxes anong ayuda ang ibibigay natin, anong bakuna ang maibibili natin. Kaya ako mag-iingat talaga ako sa mga taong nagsasabi na bababaan ang taxes, babawasan ang taxes. Saan pa tayo kukuha ng panggastos kung wala tayong taxes? Q: Aside from presyo ng krudo, paano ang kuryente? Asahan din ba namin na ang presyo ng kuryente tataas din? Amyendahan ang EPIRA Law. SEN. WIN: Hindi tataas ang presyo ng kuryente natin. For two reasons, kalahati ng suplay ng kuryente natin galing sa ating likas yaman, ito ang renewable energy galing din yan sa Malampaya na sa atin galing yan. Q: Paubos na Senator Win. SEN. WIN: Paubos na kaya nga dapat maghanap tayo ng bago. And then kalahati galing ng coal, hindi naman ito langis. So galing po sa coal, tumataas din pero hindi po kasimbiis ng pagtaas ng presyo ng langis. Q: Isa po sa adbokasiya ng programang ito ay environmental protection, panay ang import natin ng coal, krudo natin imported. Ang isa sa napansin natin ngayong pandemya, kamukha ng vaccine, rice and the possibility also of these products, nagkakaroon ng sense of nationalism. When the world starts locking down sabi ng Vietnam at Thailan no we are not going to export our rice, sa amin muna ito because we do not know how long this pandemic will last. Paano kung mangyari yan sa produktong petrolyo? SEN. WIN: Actually, Ali talagang kailangan natin maging self sufficient. Number one yan in our self interest in everything pagkain, enerhiya even gamot dahil for example Thailand nagpoproduce sila sarili nilang vaccine kaya kung matatandaan natin nung nagkaroon ng delta variant, sila ang dahilan kaya hindi tayo makakuha ng vaccine dahil sabi nila hindi unahin muna namin sarili namin. So dapat maging self sufficient tayo sa lahat at yan ang dapat maging agenda natin. Q: That's a tall order for our government. Kasi wala tayong krudo dito. SEN. WIN: Actually on the contrary mayaman ang ating bansa. Lahat ng katabi natin dito sa SouthEast Asia nagpo-produce ng oil, nagpo-produce ng gas. Imposibleng wala tayo. Kaya kung ako ang tatanungin ang West Philippine Sea dapat mag-explore tayo doon kahit na meron tayong gusot doon ituloy natin dahil atin yun. Ituloy natin at sabi nga ni Ali kanina paubos na, kaya moreso importante maghanap tayo doon. Q: Yung sa dependence natin sa coal? SEN. WIN: Kalahati ng ating kuryente galing sa coal at ang problema sa coal walang bangko na nagpapahiram para sa coal. Ibig sabihin nito unang-una mahirap nang magtayo ng coal powered power plant, pangalawa mahal na dahil gagamitin mo sarili mong pera hindi ka na hihiram. So kumbaga wala nang future ang coal. Sunset na siya. Q: But the government just approved ilang coal power plant ang madaragdag? SEN. WIN: In fairness naman mga lumang application yun. In fairness naman to the investors, naglagay na sila ng pera mahirap naman na sila iterminate pero yung mga bago, sang-ayon ako na wag na nating payagan pa na mag-apply. Q: Cheapest form of energy? SEN. WIN: For now, yan po talaga ang pinakamura kaya talagang binabalanse natin ang interes ng ating consumer dahil kung biglaan naman na lilipat tayo sa renewable lalo na solar and wind talagang tataas ang presyo. Q: Mga lupa natin that goes to food production ikoconvert mo ba for energy. SEN. WIN: Ito po talagang energy talagang pagbabalanse. Hindi talaga pwedeng solar and wind lang.