October 24, 2021 Senator Nancy Binay's Interview on DZBB Super Radyo's Bantay Balita sa Kongreso with Nimfa Ravelo Ms. Nimfa Ravelo: Active kayo Sen. Binay sa mga budget hearing at sa iba pang committee hearing ng Senado tungkol doon sa pag-umpisa ng limited face-to-face classes. So dalawa ito, Ma'am, ano, sa basic education at tertiary level... Sen. Nancy Binay: Actually, Nimfa, tatlo pa nga siya, eh, meron pang TESDA for vocational courses naman. Question: So Ma'am ano ang inyong puna. Banggitin ko na sa listeners, isa sa mga pinuna ninyo ang tagal magbukas sa basic education. Sa basic education ay Nov. 15, tapos ngayon ongoing sa tertiary level at selected courses lang at January made-determine kung sa lahat ng courses ay face-to-face classes. Ano ang inyong observation dito? SNBA: Unang una, I guess, ang frustration kasi natin, Nimfa, alam naman natin na hindi pa nga sila pwedeng magbukas, pero habang sarado sana sila, ay naghahanda na sila para 'pag pinayagan na sila ng IATF, kumbaga the next day ready to go and ready to open na ang mga paaralan natin. But apparently, nagaantay muna sila ng approval bago nila i-retrofit or ihanda kung ano ba ang mga guidelines or protocols sa pagbubukas ng paaralan. And siguro kasi, kailangan paulit-ulit natin na sasabihin na hindi ito ang normal na face-to-face classes natin. Ano na ito dapat eh—new normal. Kaya napakahalaga din na ituro natin sa mga magulang, sa mga estudyante, na sa pagbabalik nila sa eskwela, hindi na siya iyong katulad ng dati. Question: Hindi na sila pwedeng maghabulan sa corridor at sabay-sabay kumain sa canteen. SNBA: At saka hindi rin pwedeng siksikan sa classroom na alam naman natin tuwing pasukan iyon ang nagiging problema natin. Question: Ma'am iyong binabanggit ninyo na halimbawa, parang naghihintayan pa ng desisyon, ibig sabihin, parang halimbawa bumaba ang Covid-19 cases magmi-meeting. Nabanggit ko po kanina baka by the time na mag-desisyon sila mataas na naman ang kaso, hindi na tayo nakabukas. SNBA: Iyon na nga. Actually 'yun nga ang pinangangambahan namin kasi 'di ba parang noong nabanggit sa hearing, parang January pa nila malalaman kung ano na bang gagawin nila pagdating sa face-to-face classes. Eh alam naman natin, balikan natin ang history ng surge. February of this year nagka-surge tayo I guess dahil spill-over noong holidays or naging kampante siguro dahil noong holidays walang nangyaring surge pagkatapos. So February nagka-surge. So kung ang timeline nila is January, baka pagdating ng February and March, may surge na naman tayo, so ibig sabihin hindi na naman sila makakapagbukas. Question: Ano ang suggestion ninyo para sa tertiary level? SNBA: Sa tertiary para sa akin kasi at this point, Nimfa, kayang-kaya nila na magbukas na for all courses. Kasi 'di ba ngayon engineering at saka medical pa lang yata ang pinapayagan. Kasi ang point ko, alam naman natin, Nimfa, bukas na ang arcade, pwede nang manood ng sine, pwede na ngang pumunta ng Boracay yata ngayon na walang age limit pero hindi sila pwedeng pumasok sa eskwelahan. Lalong lalo na sa tertiary, malaki ang probability na sa age group na 'yun marami diyan mga 18 and above na eh. Bakunado na sila, at mas madaling ituro sa kanila ang protocol na dapat sundin nila kung sila'y nasa eskwelahan. Hindi katulad sa basic education, 'di ba, mga bata kasi 'yun so ang hirap paulit-ulit na turuan sila na kailangan social distancing, hindi katulad sa tertiary mas madaling pasunurin sa tamang protocol. Question: Ma'am kaya lang ang katwiran dito ni Chairman Prospero de Vera ng CHED noong hearing ninyo, sabi niya ang nagaalangan din naman po mga local government unit na sasalo doon sa contact tracing, sa quarantine, at mismong mga eskwelahan. SNBA: Iyon din, at sinabi din nga ni Chairman Popoy pati iyong mga magulang may pagaalinlangan din. But iyon na nga eh, it has to be a whole of, a convergence of different agencies, 'di ba. Katulad noong nabanggit sa hearing, ang iba namomroblema kasi paano ang transportation ng mga estudyante. Kaya nga 'di ba, hanapan natin ng paraan. Kaya nga ang sinuggest natin, baka maganda na mayroon silang parang pick-up point na pwedeng ang mga estudyante. Alam naman natin ngayon may programa din ang DOTR, iyong service contracting, 'di ba. So bakit hindi tayo magkaroon ng ganoong type of setup para doon sa mga tertiary students baka mayroong pwedeng ganoong type of arrangement. Hindi pwedeng ganito ang problema, ang tanong ay ano ang solusyon na pwedeng ibigay doon sa problema. Kung may pagaalinlangan ang LGU, hanapan natin ng solusyon para mawala ang ganoong pagaalinlangan. Kung ang mga magulang natatakot, ano ang dapat nating gawin para ma-reassure sila na kumbaga in place lahat ang safety measures at kung may probability na magkaroon ng positive doon sa klase, in place din naman ang free testing,may pwedeng paglagyan na isolation (facility). So talagang kumbaga may convergence pagdating sa effort natin sa pagbubukas. Question: Ano 'yun, ibig sabihin hindi ninyo nakikitaan ng sigasig para magbukas ang face-to-face classes? SNBA: Parang ganoon kasi ang nakikita natin Nimfa na parang ano eh, I guess siguro kasi may fear din... Question: Nauunahan ng takot. SNBA: Yes, nauunahan ng takot na baka pagdating sa sisihan, sila ang mapagbuntungan ng sisi na "ayan kasi, pinilit ninyo na bumalik sa klase kaya tumaas ang mga estudyante natin na nagkaroon ng Covid." Parang feeling ko doon nags-stem kung bakit hindi ganoon kasigasig gumalaw. Pero babalikan nga natin, 'di ba marami nang lumalabas. Itong tertiary students natin, pwede na silang kumain sa restaurants, pwedeng manood ng sine. So ano ang probability na pwede din nila makuha doon sa mga lugar na 'yun. Eh 'di ba sa eskwelahan nga mas madali ang contact tracing, kasi alam natin at a given time sila-sila ang magkakasama. Question: Sina-suggest n'yo ba na mas agahan pa ang desisyon sa pagbubukas doon sa iba pang kurso? SNBA: Hindi nga eh. Sa amin, sa akin, sana itarget natin by January, mas madadagdagan pa, kung hindi kaya lahat, baka pwedeng dagdagan pa ang courses na pwede nang magbukas, lalong lalo na sa mga lugar na wala na halos or mababa na ang cases ng Covid. Kahit siguro doon muna natin umpisahan para makabalik na sa eskwela. At alam mo, pwede pa rin namang flexible style ang face-to-face classes. Katulad nga ng sinabi nila, pwede naman na may ilang araw na pasok si estudyante, tapos may ilang araw na online din sila. Pero 'yung may option pa rin, hindi rin namin sinasabi na gawing mandatory. Gawin pa rin siyang voluntary, pero nandoon sa option ng magulang o estudyante na makapasok physically sa eskwelahan. Question: Mayroon akong narinig doon na suggestion na kay Usec. Cabotaje, hindi ito outright suggestion kundi isa sa mga options na pwede daw i-consider. Iyong pag papasok ang isang grupo na bakunado, at sa isang araw iyong hindi bakunado. SNBA: Pwede din 'yun. Para lahat may option. Kasi syempre ayaw din naman natin na kumbaga may, huwag natin isama doon sa usapan ng face-to-face classes 'yung mga hindi bakunado, lalong lalo ngayon Nimfa na hindi pa naman lahat may access to the vaccine. Siguro ang ganoong polisiya pwede kung umaapaw na lahat may access sa bakuna. Eh alam naman natin sa probinsya ngayon ang dami pa ring nagrereklamo na hindi nakakarating sa kanila ang vaccine. Question: Ibig sabihin hindi dapat i-discriminate ang mga hindi pa nababakunahan kasi hindi pa naman, hindi dahil ayaw kundi wala silang access sa bakuna. SNBA: Yes, at this point ganoon pa ang scenario eh. Hindi pa siya katulad ng America na umaapaw ang bakuna at talagang may hesitation, obvious na may hesitation on their part kasi may access naman sa vaccine. Tayo, wala pa tayo doon sa ganoong punto pagdating sa supply ng bakuna. Question: Saka nagbu-booster shots na sila, tayo dito marami pa ang hindi nakakaisa. SNBA: Iyon na nga, lalong lalo na sa probinsya. I think dito sa Metro Manila okay na tayo, pero 'pag pumunta ka let's say sa Isabela or doon sa ibang mga regions, talagang kulang na kulang ang access sa vaccine. Question: And then sa basic education, doon sa Senate hearing binanggit na 59 ang supposedly magbubukas ng limited face-to-face classes sa Nov. 15, kaya lang umurong iyong 29, SNBA: Parang narinig ko 30 na lang yata, nag-umpisa sa 120, napunta sa 50 something, ngayon 30 na lang. Question: Anong tingin ninyo dito? At iyang 30 na yan, out of more than 6,000 na basic education natin, 'di ba ang unti? SNBA: Talagang napaka-konti pero siguro at this point, Nimfa, how we wish na pwedeng mas madami pa pero kung 30 lang talaga ang willing, baka maganda, sige umpisahan natin kesa naman sa bumalik ulit tayo sa hindi man lang kahit isa. So siguro maganda na ipakita talaga natin na itong 30 na ito ay maganda ang pagkabukas nila sa face-to-face classes. And uulit-ulitin ko, kasi, ang kambal ko kasi nasa basic ed, so I think ang DepEd mayroon silang pinapaikot na survey sa mga magulang online na ifi-fill up mo. Nakikita ko kasi, ako ha, noong nakita ko ang survey, ang option doon "will you allow your children to attend face-to-face classes" tapos yes/no. Parang sa akin may kakulangan, kasi kapag sinabi mong face-to-face, isipin agad ng magulang, iyong old way of going to classes na 40, 30 sila doon sa eskwelahan, when hindi naman ganoon ang magiging scenario. So siguro maganda na talagang taasan pa or mas paigtingin pa ang information campaign sa ating mga magulang na lalong lalo na sa basic education na ang pagpasok ng mga bata, baka nga sa isang classroom 10 o 5 lang sila. At hindi pa buong araw, parang ilang oras lang sila. Question: Ang ibig n'yong sabihin dapat dagdagan ang detalye na "are you allowing your children to go to school" halimbawa "with 5 classmates" or 10 classmates? SNBA: Baka ganoon. Or baka bahagi ng online survey, may briefer muna na pagpasok ng anak ninyo, ito ang magiging itsura, kung kaya pa nga na may picture o graphics na ito ang classroom setup, 'di ba, na si teacher bakunado, ang lahat 100 percent ang pwede lang makalapit sa anak n'yo ay vaccinated na teachers. Wala kasing ganoon eh, doon sa ano nila. I think bago sila mag-survey, ipakita muna sa ating mga magulang kung ano ba ang environment na papasukan ng ating mga anak. 'Di ba kapag pini-pickup nila ang learning modules nila, mayroong tour doon sa eskwelahan, "O nanay ito ang magiging classroom setup," 'di ba, itong banyo namin may hugasan, may washing facility na pwedeng maghugas ang mga teachers at estudyante. Pagpasok nila may thermometer check or alcohol na available. Question: Ipakita kung bakit sila dapat maging kumpyansa na pumunta ang anak nila sa eskwelahan, hindi basta tatanungin kung yes or no lang. SNBA: Yes. Kasi kahit ako noong binabasa ko, parang ako "ano ba iyong niye-yes ko?" Kasi kung ang normal, the old way of going to school, talaga kahit ako hindi ko papayagan ang mga anak ko. Question: Kailan po ninyo ine-expect na may follow-up report sa inyo ang DepEd at CHED? SNBA: Baka sa plenary na siguro, dahil mukhang tatapusin muna namin itong budget. In fact may mga ibang ahensya nga na hindi pa tapos yata ang committee hearings, eh. So baka uunahin muna iyon, then hopefully kapag tapos na ang budget, matututukan na ito. Siguro maganda na pagkatapos ng 30 na pilot, baka pagkatapos noon ay magkaroon ng committee hearing para magkaroon ng feedback kung anong nangyari doon sa 30 schools na nag-open. Question: Maraming salamat po, Sen. Nancy Binay. SNBA: Maraming salamat, Nimfa, and ingat.