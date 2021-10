Press Release

October 27, 2021 TRANSCRIPT OF SEN. IMEE MARCOS' DZMM TELERADYO INTERVIEW Re: Presidential candidates, electoral substitution, Mayor Inday Sara, BBM's search for a vice president, social media as battleground, Ombudsman Martires' amendments to SALN law DZMM : Babanggitin namin ang mga pangalan ng makakatunggali ng inyong kapatid na si Senator Bongbong, simulan po natin, unang pangalan, Isko Moreno? SIRM: Favorite basurero ng bayan. Best rags-to-riches story, inspiring. DZMM: Manny Pacquiao? SIRM: Heart of a champion. Idolo ng bayan. DZMM: Sen. Ping Lacson? SIRM: Be afraid. Eagle-eyed investigator. Totoo naman, magaling siya. Kasi busy-busy kami sa badyet, siya talagang naghihimay nun. Ang galing eh, sa finance. DZMM: Ronald "Bato" de la Rosa? SIRM: BFF. Model policeman. DZMM: Leni Robredo? SIRM: Extraordinary housewife. Never underestimate. DZMM: Is your brother, Senator Bongbong, is he really not to give way and slide to a lower position like VP? Wala nang atrasan sa pagtakbo sa pagka-pangulo? Or ika nga sa pulitika, nothing is permanent? SIRM: There's something permanent, yung Marcos-Duterte hindi na realignment yan e. Talaga naman kaming magka-alyado mula't sapol. Very early, suportado ko na si Presidente Duterte at tuloy-tuloy naman yan. Wala namang pagkakaiba, wala namang na-realign, talagang dere-deretso lang. Yung mag-i-slide down si Bongbong, Bongbong really wanted to be ka-tandem, gusto lang mag-bise nun kay Inday Sara - siya na mismong tumutulak, ikaw na mag-file ako talaga walang balak. So, medyo nangangapa kami ngayon, saka si Bongbong naghahanap nga ng ka-tandem na bagay sa kanya at yung kasundo niyang katrabaho. Kasi kahit papaano, dapat may tiwala ka. Tapos bagay kayo at nagkakaintindihan kayong maigi. Hindi lang naman boto-boto yan, kailangan ay kaibigan mo rin to a certain degree, di ba? DZMM: There are Senators that are now at least in favor of amending the election rule para hindi na magamit ang 'substitution' strategy, maybe not this election but for future elections. Do you really believe that the 'substitution' rule be taken out? SIRM: Actually, ako ang chairman ng electoral reforms (committee) sa Senado. Madalas naming pag-usapan yan. In fact, meron na namang nag-file niyan diyan sa House. May nag-file din sa Senate, limang senador. Pero ang rekumendasyon ko talaga, tanggalin na yung withdrawal. Dalawa na lang yung grounds, disqualified or di kaya ay namatay. Huwag nang payagan yung withdraw-withdraw kasi nakakahilo. Pero maraming nag-comment na karapatan daw at prebilihiyo daw yan ng isang partido. Kasi it's a party decision to put another person there. It's not an individual decision. Halimbawa, kung independent ka, hindi ka pwedeng magpa-substitute, partido ang magsasabi. So, there were some people who protested, bakit hindi papayagan na mag-withdraw, decision naman ng partido yan. And for that reason bumalik na naman kami sa withdrawal, pero yung original ko, walang withdrawal talaga. So tingnan natin. Nagbabago yung panahon, naiinis ang mga tao kasi tunay nga nagiging taktika, nagiging gimik yung substitution. Nakakayamot talaga sa totoo lang, biruan nga sa Ilokos noon, mga kuripot daw kami, gusto daw namin mag-substitute pagkatapos na ng Pasko. DZMM: Do you think it would not be proper na gamitin ngayong election ito ng mga kandidato. For example, if magbago ang isip ni Mayor Inday at sinabi nya sige na nga, mag-substitute na lang ako one of the candidates, what would you say to that? SIRM: Well, sa palagay ko, strictly speaking, technically late na. Hindi naman pwede ngayon 'no, kasi hindi na maihahabol ang batas. Parang basketball yan, wala naman palitan ng rules in the middle of the game, nakakaasar yun di ba? Magwawala pati referee diyan, hindi pupuwede. You can't change the rules of the game in the middle of the actual finals. It's not possible, but on the other hand, open ako diyan kasi nga nagkaroon ng konting debate pero hindi pa rin sapat. I'm really open kung dapat ba hayaan yang withdrawal, kasi on one hand, dapat alam talaga ng partido at talagang nangyayari yan, nagkakaroon ng palitan. And then, halimbawa may survey na lumabas biglang mas malakas pala ang isang kandidato, gusto nilang i-field yung mayor instead of vice. May mga developments din na hindi mo masasabi. To me, I'm open, but strictly speaking kung seseryosohin mo yung eleksyon, dapat disqualification lang at saka death, para naman yung mga bumoboto hindi nahihilo. Lalo na ngayon, ang hirap ngayon, hindi ka makapangampanya, nasa Facebook lang o kung saan, medyo ang impormasyon ng mga botante is very meager, very thin on the ground eh. Hindi rin nila kilala ang mga kandidato. It's not fair, tapos hihiluhin mo pa na paiba-iba. DZMM: Tingin nyo ba she (Sara) was firm that between now and November 15, ang basa niyo talagang she will not entertain anymore, kahit tumakbo pa siyang VP? Yung speculations, talagang tuloy-tuloy. At least, coming from you, somehow ay medyo malaman ng tao talaga kung ano ang magiging ending? SIRM : Ang totoo, lahat tayo gusto yun eh. Kasi parang mas simple yung buhay namin, may boto sa norte, may boto sa south. Tuwang-tuwa lahat ng pulitiko, mas madali ang buhay natin nito. Lahat yun ang gusto. Pero kung yun ang gusto ni Mayor Sara, I'm hoping, nagdarasal pa rin kami. Kasi kung tutuusin, hilong-hilo na rin si Inday Sara kasi kung saan-saan siya napunta. Alam natin na noong una, ayaw na ayaw niya. Nakumbinsi naman siya, at least half-heartedly, medyo she was not for president and then nagkaroon ng palitan. Una ang sabi magbi-VP siya, umatras na naman si Inday Sara, nagbago yung isip ni PRRD, umatras naman sa pagka-vice, ngayon nag-file na si mayor guguluhin na naman namin na mag-vice na naman siya ulit. Palagay ko, we have to give some space, bigyan siya ng konting panahon at totoo ang bata-bata pa ng pamilya niya, kailangan talagang nakatutok bilang nanay. So I think that's also a consideration, sinasabi nya lagi na pati city hall niya sa Davao hindi tapos, marami siyang project doon na kinakailangang gawin, and these are the things that I understand her hesitation. Unang-una paiba-iba yung plano, pagkatapos nagdesisyon na, iibahin naman natin. I'm still hopeful, I'm still praying, kasi siya ang the best talaga na ka-tandem. DZMM: Sen. Imee, lumulutang din ang pangalan ni Bong Go. Is it very possible na siya ang maging VP rin ni Bongbong? SIRM: Maliwanag na tinutulak talaga sya ng PDP-Laban (Cusi wing), kasi siya naman talaga ang kandidato ng PDP. At yun nga, nagulat kami, mas lalo naman yatang nagulat si Senator Bato kayat si Sen. Bong Go, yun ang itinutulak ng PDP. Hindi naman natin pwedeng mani-maniin yang PDP. Sila ang pinakamalaking partido ngayon at halos lahat ng local government officials nasa kanila. So, all of these are considerations at lahat naman yan kaibigan talaga. And there's also the option, well, we also like the idea, siyempre taga-Mindanao din kung mag-i-slide si Senator Manny Pacquiao, taga Mindanao din yan, super popular din at kaibigan naman natin yan kahit may pitik-pitik lately. Hehehe. DZMM: Ano ba yang pitik-pitik? SIRM: Alam mo na, lalo na pag eleksyon, masyado na kaming tumanda siguro dyan, kami hindi na kami balat-sibuyas pag medyo may bumibira. Alam mo naman sa kasagsagan, sa init ng halalan, okay lang, sport lang di ba. DZMM: Speaking of bira-bira, social media is the battleground, ika nga, nitong election na ito. Because we are in a pandemic, talagang naglipana ang mga post either for or against your brother or your entire family. Who do you think the public should believe about the Marcos legacy or meron bang katotohanan yung sinasabi against the Marcos legacy? SIRM: Well, para sa akin, wala namang perfect administration. Kay haba-haba namuno ang tatay ko, 21 anyos halos, wala namang perfect, para sa akin tama lamang. Minsan nararamdaman ko parang kulto na sa social media, yung pinupuntahan ng algorithm lahat ng kakampi mo, tapos yung pinupuntahan ng mga oposisyon mo puro sila-sila rin. Kaya hindi maganda, kasi ang nangyayari sa social media lalo kayong pinaghihiwalay at pinag-uuntog-untog. Ang akin na lang, ang panawagan, let us all look at the facts. We are allowed our opinions but we are not allowed our own facts. The facts stand as they are, kung ano yung totoo, yun ang paniwalaan natin. At pagkatapos nun, pag inalam natin na talaga naman ito yung nagpatayo ng kalsada, ito ang nagbigay ng Masagana 99 at mababa ang presyo at hindi tayo nag-iimport ng bigas, medyo hindi advertising yan. Fact of life na yan at saka nasa historya na yan, nasa kasaysayan. Sa kabila nun, ano pa yung mga hindi magagandang nangyari? Alamin natin yun, tapos yung mga nagbabasa, yung mga viewers, saka lahat ng bagets at forgets, katulad natin na nanonood sa social media, timbangin na natin, doon sa facts. Pero huwag naman yung mga fake facts. DZMM: Mainit na usapin din yung kung kailangan bang ilahad lahat ng assets ng isang government official at kung pwede ba itong mabasa ng general public kung hihingin nila yung SALN ng isang official. Dahil sinasabi ni Ombudsman Martires na hindi na ito available sa publiko at bawal magkomento ang mga tao sa SALN ng mga opisyal. What do you think of that, Senator Imee? SIRM: Nasa batas naman na yung SALN ay talagang public record, kasi public official ka, talaga namang binubulatlat ng lahat yan. Ngayon naaabuso, kaya nagagalit si Ombudsman Martires kasi ginagawang campaign folder, publicity stunt, kung anu-ano, talagang pinag-pipiyestahan, iniisa-isa. Pero that's a public document and it's a required submission for every single public official, alam na natin yan. Na-impeach na yung dalawang Chief Justice natin dahil diyan, kaya importanteng dokumento yan at isinusumite yan ng bawat isang opisyal. Those are the perils, those are the problems, kapag gusto mong maging opisyal, tatakbo ka, papasok ka sa gobyerno, magfa-file ka talaga ng SALN sa ayaw at sa gusto mo.