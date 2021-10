Press Release

October 29, 2021 Poe: Pay dues to drivers under service contracting program Sen. Grace Poe urged the government to act with dispatch in releasing payments to certain transport operators hired under its service contracting program amid the pandemic. "The service has been rendered. The funds are available. The operators and drivers must be paid what's due them," she said. "Hirap na ang ating mga kababayan sa transport sector dahil sa pandemya, taas ng presyo ng langis at mahal na bilihin. Hindi na dapat dagdagan ang kalbaryo nila sa pagpapahintay sa bayad na dapat matagal na nilang nakuha," Poe added. The senator said the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), which implements the program, should keenly coordinate with the Land Bank of the Philippines to ensure proper crediting of the money to the payee drivers or operators without further delay. "We expect our disbursing agencies to act faster and see the urgency of settling their payables to the drivers and operators, who depend on this income for their livelihood. Bawat oras na lumilipas ay matagal na paghihintay sa gitna ng kanilang kakapusan," Poe said. As more economic activities emerge with the easing of restrictions, Poe said more public buses, jeepneys and other public transportation will be needed to bring people from one place to another. "Ito ang talagang Catch 22--iyong mga pasahero, walang masyadong masakyan dahil punuan din iyong mga sasakyan na available ngayon. Pero iyong mga driver, wala namang insentibong pumasada dahil napakamahal ng gasolina," Poe said. Poe said the service contracting program should be able to augment the road-based public transport, especially as the demand increases with the reopening of more businesses and the looming face-to-face classes in some schools. Delays in payment, underspending and other issues hounding its implementation should be addressed for more operators and drivers to trust and participate in the initiative. Poe said several transport groups have aired their complaints about the unpaid services they have rendered under the program. Some organizations of bus drivers informed that payables to their members have reached P18 million at the minimum. Poe said the government must give a definite response to the operators on when they can get the payment. The service contracting program was allocated a P5.58-billion fund under the Bayanihan 2 law, which expired on June 30 this year. To continue the program, it was earmarked another P3 billion under the 2021 General Appropriations Act (GAA). In a statement on Oct. 25, the LTFRB said it has "distributed P2,289,506,007 from Sept. 13 to Oct. 23 from Bayanihan 2, while P539,672,859 from Sept. 13 to Oct. 23" under the GAA. "We must put pedal to the metal in using the remaining billions under the program. There's no room for sloth as our drivers struggle to find income and commuters jostle each other for the limited ride," Poe said. [Filipino translation] Sa ilalim ng service contracting program Poe: Bayad sa mga drayber, apurahin Muling nanawagan si Sen. Grace Poe sa gobyerno na madaliin ang pagbabayad sa mga drayber sa ilalim ng service contracting program sa gitna ng pandemya. "Naibigay na ang serbisyo. Nandiyan na rin ang pondo. Nararapat lamang na mabayaran na ang mga drayber," pahayag ni Poe. "Hirap na ang ating mga kababayan sa transport sector dahil sa pandemya, taas ng presyo ng langis at mahal na bilihin. Hindi na dapat dagdagan ang kalbaryo nila sa pagpapahintay sa bayad na dapat matagal na nilang nakuha," dagdag pa ng senador. Iginiit ni Poe na kailangang mahigpit ang koordinasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), na siyang nagpapatupad ng programa, sa Land Bank of the Philippines upang masigurong hindi naaantala ang pagbabayad sa mga drayber. "Inaasahan natin ang madaliang pagkilos ng mga ahensiya para agad mabayaran ang mga tsuper na umaasa dito. Bawat oras na lumilipas ay matagal na paghihintay sa gitna ng kanilang kakapusan," giit ni Poe. Sa pagbubukas pa ng ekonomiya at pagpapaluwag ng mga restriction, ipinaalala ni Poe na mas kailangan ngayon ng mga mamamayan ang dagdag na mga bus, jeep at iba pang pampublikong transportasyon para sa kanilang pagbiyahe. "Ito ang talagang Catch 22--iyong mga pasahero, walang masyadong masakyan dahil punuan din iyong mga sasakyan na available ngayon. Pero iyong mga drayber, wala namang insentibong pumasada dahil napakamahal ng gasolina," paliwanag ni Poe. Binigyang-diin pa ni Poe na ang service contracting program ay dapat tumugon sa tumataas na pangangailangan ng pampublikong transportasyon sa gitna ng pagbubukas ng mas maraming negosyo at napipintong pagbabalik ng face-to-face classes sa ilang paaralan. Iginiit ng senador na ang isyu ng pagkaantala sa pagbabayad, underspending at iba pang hadlang sa implementasyon ng programa ay dapat agad nireresolba upang mas marami ang magtiwala at makiisa sa inisyatibang ito. Sinabi ni Poe na ilang transport groups ang nagpahayag ng kanilang hinaing hinggil sa hindi pa nababayarang serbisyo sa ilalim ng programa. Ayon sa datos ng ilang organisasyon ng mga drayber ng bus, hindi bababa sa P18 milyon ang naiiwan pang bayarin sa kanila ng gobyerno. Iginiit ni Poe na dapat magbigay ang pamahalaan ng malinaw na sagot sa mga drayber kung kailan makukuha ang kanilang bayad. Sa ilalim ng Bayanihan 2 law na nag-expire noong Hun. 30, naglaan ng P5.58-bilyong pondo para sa service contracting program. Gayunman, upang maipagpatuloy ang programa, naglaan ng karagdagang P3-bilyong pondo sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act (GAA). Sa pahayag noong Okt. 25, sinabi ng LTFRB na naipamahagi na ang P2,289,506,007 mula Set. 13 hanggang Okt. 23 sa ilalim ng Bayanihan 2 habang nasa P539,672,859 ang naibigay nila sa naturang panahon sa ilalim ng GAA. "Kailangan pang bilisan ang pagbabayad ng natitirang bilyun-bilyong pondo sa ilalim ng programa. Walang puwang ang kawalan ng tugon sa gitna ng paghihirap ng ating mga drayber na humanap ng pagkakakitaan habang ang mga pasahero naman ay nag-aagawan ng masasakyan," giit ni Poe.