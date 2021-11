Press Release

November 2, 2021 Gatchalian reiterates prioritizing safe resumption of face-to-face classes Following the results of another study that highlighted distance learning woes, Senator Win Gatchalian reiterated the urgency of safely reopening schools and preventing a two-year lack of face-to-face classes. According to a study by the Psychosocial Support and Children's Rights Resource Center (PSTCRRC) commissioned by Save the Children Philippines, 67% of student-respondents found it difficult to understand learning materials in modules or online classes, while 33% struggled with the motivation to study saying that the home is not a conducive learning environment. The study used semi-structured interviews with 126 respondents---55 adolescents aged 13-18 and 71 adults who are parents, primary caregivers, or guardians of children aged 6-12. The respondents came from selected areas in Metro Manila. "Ngayong nagsimula na tayo ng pagbabakuna sa mga menor de edad, hindi natin dapat hayaang umabot pa sa dalawang taon ang kawalan ng face-to-face classes. Malinaw mula sa mga pag-aaral na ang kawalan ng face-to-face classes ay may malaking pinsala sa mga kabataan. Dapat ding gawin natin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan nila sakaling bumalik na sila sa mga paaralan," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. The government earlier announced that the nationwide vaccination of all minors aged 12-17 will kick off tomorrow, November 3. The end of December is the target for the completion of minors' inoculation but may extend to January or February depending on the availability of vaccine supply. To date, 90 public schools were already cleared to participate in the pilot test. These schools will be closely monitored for two months, while expansion is eyed in March next year. Gatchalian earlier urged both the Department of Education (DepEd) and the Department of Health (DOH) to shorten the timeline to allow more schools to reopen, noting that March 2022 will mark its second year since schools were shut because of the COVID-19 pandemic. One of Gatchalian's proposals is to use the alert levels assigned to local government units as the basis for allowing face-to-face classes. Schools participating in the pilot run of limited face-to-face classes are in areas under Alert Level 2. # # # Gatchalian: Ligtas na pagbabalik sa face-to-face classes dapat gawing prayoridad Makailang ulit na sinabi ni Senador Win Gatchalian ang kahalagahan ng ligtas na pagbabalik-eskwela kasunod ng isa na namang lumabas na pag-aaral na nagpapakita ng mga suliranin sa distance learning. Ayon sa senador, hindi na dapat umabot pa sa dalawang taon ang kawalan ng face-to-face classes. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Psychosocial Support and Children's Rights Resource Center (PSTCRRC) na kinomisyon ng Save the Children Philippines, 67% ng mga mag-aaral na lumahok ang nagsabing nahihirapan sila sa mga modules at online classes. Samantala, 33% naman ang nagsabing hirap silang ganahan sa pag-aaral. Hindi rin daw akma ang tahanan para sa maayos na pag-aaral. Ang naturang pag-aaral ay gumamit ng semi-structured interviews sa 126 na mga kalahok. Limampu't lima sa kanila ay mga kabataang may edad 13 hanggang 18. Pitumpu't isa naman sa mga kahalok ay mga magulang, primary caregivers, o kaya naman ay mga guardian ng mga batang may edad na 6 hanggang 12. Ang mga kalahok ay mula sa mga piling lugar ng Metro Manila. "Ngayong nagsimula na tayo ng pagbabakuna sa mga menor de edad, hindi natin dapat hayaang umabot pa sa dalawang taon ang kawalan ng face-to-face classes. Malinaw mula sa mga pag-aaral na ang kawalan ng face-to-face classes ay may malaking pinsala sa mga kabataan. Dapat ding gawin natin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan nila sakaling bumalik na sila sa mga paaralan," pahayag ni Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Kamakailan ay inanunsyo ng pamahalaan na ang pagbabakuna sa lahat ng mga menor de edad na may edad 12 hanggang 17 ay magsisimula na bukas, Nobyembre 3. Balak tapusin ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga kabataang ito ngayong Disyembre, ngunit posible rin itong umabot ng Enero o Pebrero depende sa dadating na suplay ng bakuna. Base sa pinakahuling ulat, may 90 na mga pampublikong paaralan ang inaasahang lalahok sa pilot test ng limited face-to-face classes. Dalawang buwan oobserbahan at susuriin ang mga paaralang ito, samantalang inaasahan naman ang pagpapalawig sa face-to-face classes sa Marso ng susunod na taon. Binigyang diin ni Gatchalian na sa panahang iyan ay aabot na ng dalawang taon simula noong isara ang mga paaralan dahil sa COVID-19 pandemic. Isa sa mga panukala ni Gatchalian ay gawing basehan ang mga alert levels ng mga local government units sa pagsasagawa ng face-to-face classes. Ang mga paaralang napili sa pilot test ng limited face-to-face classes ay mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. # # #