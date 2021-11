STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: Concerns of hospitals with PhilHealth

Kanina lang po ay kinausap namin ni Executive Secretary Medialdea si PhilHealth President Dante Gierran at PHAPi President Dr. Jose Rene de Grano. Pinaalalahanan namin ang pamunuan ng PhilHealth na ayusin ang mga isyu sa mga apektadong ospital at makipag-ugnayan rin sa mga grupo, tulad ng PHAPi, para maresolba ang problema sa mabilis at maayos na paraan.

Both sides committed to work together in order to protect the welfare of all Filipinos who are affected. Magtulungan tayo alang-alang sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng maantala ang serbisyong pangkalusugan, lalo na't meron tayong pandemyang pilit na nilalampasan.

I am again reminding PhilHealth to exert all efforts possible in accordance with our laws to expedite the processing of payments for legitimate claims. Mas bilisan, mas simplehan, at mas iklian ang proseso sa tulong ng teknolohiya at dagdag na tao kung kakailanganin.

Hindi naman kakayanin ng mga ospital na itutuloy ang kanilang operasyon kung wala naman silang kaukulang pondong magamit dahil sa laki na ng pinapasan nila habang hinihintay ang bayad ng PhilHealth.

Umaapela rin ako sa mga ospital: siguraduhing lehitimo ang lahat ng mga claims na isinusumite sa PhilHealth para hindi na magtagal ang vetting process.

Bilang Senador at Committee Chair on Health, patuloy kong tinututukan ito at handang pumagitna palagi para walang mapabayaan. Magtulungan tayo para maging protektado ang buhay ng bawat Pilipino. Salamat po.