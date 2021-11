Press Release

November 3, 2021 Villanueva: As COVID retreats, surge of passport applications in the millions expected As the easing of COVID-19 cases prompts OFWs to job-hunt again, the government should open more off-site passport processing centers in malls outside of Metro Manila, Sen. Joel Villanueva said today. Villanueva said the move of the Department of Foreign Affairs to open six Temporary Off-Site Passport Services (DFA-TOPS) in NCR last month is "a great solution that should be replicated and scaled up" nationwide. Passport processing, the senator added, is "an important employment assistance not only to OFWs but to first-time job seekers." "Well, in a sense, you can view it as job generation activity," Villanueva said. As travel restrictions get rolled back globally, this will open up economies that will take back furloughed workers, many of whom were Filipinos, the chair of the Senate labor and employment committee said. Villanueva praised Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin for expanding the passport intake capacity of the DFA by ordering the opening of more DFA-TOPS sites. "Maganda po ang ginawa ni Secretary Locsin. Kung mapaparami pa po ang mga yan, mababawasan ang backlog sa passport applications," Villanueva said. The latest report by the DFA said some 420,205 OFWs affected by the COVID economic slowdown were repatriated with government help since the pandemic shut down businesses. "For many of them, the forced vacation is over. And some of them may have expired passports. The rush to renew this indispensable travel document is what is causing the logjam in passport applications," he said. In anticipation of the global economic reopening next year, we should make sure that OFWs have the necessary documents with them, Villanueva said. He said even non-OFWs will benefit from more passport processing centers. "Kasama rin po dito yung mga lolo at lola na sabik ng makabisita sa kanilang mga anak at apo na naninirahan sa ibang bayan," he said. The DFA forecasted 4.2 million pieces of passports processed in 2020 but ended the year with 1.73 million passports issued. It also targeted 4,556,325 pieces of passport issued this year but as of July 2021, only 1,281,836 had been released. "Dahil sa COVID surges, marami pong kababayan natin ang hindi nakapag-apply ng passport. Dagdag pa ang domestic travel restrictions plus health protocols. Kaya pag bumaba po ang mga cases ng COVID, asahang tataas ng applications for passports," he said. Villanueva is one of the authors of Republic Act 10928, which extends to 10 years the validity of Philippine passports. Provisions guaranteeing the ease of securing passports and other work documents are also highlighted in the Villanueva bill creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Villanueva: Sa paghupa ng COVID, asahan ang pagbugso ng milyong aplikasyon sa passport Dahil sa pagbaba ng bilang ng COVID cases sa buong mundo, hiniling ni Senator Joel Villanueva sa pamahalaan na magbukas ng mas maraming passport processing centers sa mga malls sa labas ng Metro Manila dahil sa inaasahang pagdagsa ng aplikasyon para sa passport ng mga OFWs. Para kay Villanueva, napakaganda ng ginawa ng DFA na magbukas ng anim na Temporary Off-Site Passport Services o DFA-TOPS sa NCR nitong nakaraang buwan, isang solusyon na karapat-dapat umanong ipatupad sa buong bansa. Dagdag pa ng senador, ang passport processing ay isang mahalagang tulong ng pamahalaan hindi lang sa mga OFWs, kundi pati na rin sa mga unang beses na maghahanap ng trabaho. "Sa isang banda, maku-konsidera po natin na isang job generation activity," ani Villanueva, chair ng Senate labor committee. Ayon pa sa kanya, kasabay ng pagluwag ng travel restrictions sa buong mundo, magbubukas ang mga ekonomiya ng mga bansa na siguradong kukuha sa mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Pinuri naman ni Villanueva si DFA Sec. Teodoro Locsin sa pagpapalawak nito ng passport processing sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming DFA-TOPS sites. "Maganda po ang ginawa ni Secretary Locsin. Kung mapaparami pa po ang mga yan, mababawasan ang backlog sa passport applications," ani Villanueva. Ayon sa pinakahuling ulat ng DFA, nasa 420,205 OFWs sa iba-ibang bansa na apektado ng COVID ang na-repatriate ng pamahalaan dahil sa pagsasara ng negosyo. "Para sa marami sa kanila, forced vacation po ito, at mabuti at matatapos na rin. Marami din sa kanila, expired na po ang mga passport. So kailangan talaga nating i-level up ang passport processing," ani Villanueva. Aniya, dapat siguruhin ang pagbubukas ng pandaigdigang ekonomiya sa susunod na taon, armado ng ang mga OFWs ng pinakamahalagang dokumento na kakailanganin nila sa pagtatrabaho. Kahit ang mga hindi OFWs ay makikinabang sa pagbubukas ng mas maraming passport processing centers. "Kasama rin po dito yung mga lolo at lola na sabik ng makabisita sa kanilang mga anak at apo na naninirahan sa ibang bayan," sabi ni Villanueva. Noong 2020, itinalaga ng DFA sa 4.2 milyon ang gagawing passport subalit 1.73 milyon lamang ang na-isyu. Nag-target din ng 4,556,325 na passport sa taong ito, subalit hanggang nitong Hulyo ay 1,281,836 lamang ang na-release. "Dahil sa COVID surges, maraming mga kababayan natin ang hindi nakapag-apply ng passport. Dagdag pa po dito ang domestic travel restrictions plus health protocols. Kaya pag bumaba po ang mga cases ng COVID, asahang tataas ng applications for passports," ani Villanueva. Isa si Villanueva sa mga pangunahing may-akda ng Republic Act 10928 na naglalayong palawigin sa 10 taon ang bisa ng passport ng Pilipinas. Isa rin sa mga probisyon ng panukalang magtatayo ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos ang pagpapabilis at pagpapadali ng pagkuha ng pasaporte at iba pang dokumento na kailangan ng mga OFWs at mangingibang bayan.