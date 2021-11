Press Release

November 4, 2021 Dispatch from Crame No. 1168:

Sen. Leila M. de Lima on VP Leni's Kalayaan sa COVID Plan VP Leni Robredo's "Kalayaan sa COVID Plan" is exactly what we need. It addresses our people's daily fear and struggles brought on by the pandemic and at the same time gives us a way-out strategy and recovery plan as a nation. Nilatag sa atin ni VP Leni ang solusyon na lapat sa siyensya at bunga ng kolektibong karanasan natin at sakripisyo ng ating mga front liners sa halos dalawang taon sa ilalim ng pandemya. Saktong-sakto, at malinaw na malinaw. Konkreto, at hindi puro palabok. Malinaw rin ang mensahe: Hindi sapat ang bakuna lang para makalaya tayo sa rehas ng pandemya. Kailangan din ng solusyon para tugunan ang naging malalim na epekto nito sa kabuhayan, edukasyon at ekonomiya. At higit sa lahat, kailangan ng isang matino at mahusay na liderato sa taas para ang pondo at makinarya ng gobyerno ay naitutuon sa mga malawakang solusyon at programang pangkalusugan. Hindi tumatagas lamang ang bilyon-bilyong pondo sa korapsyon at anomalya. Kaya tama na ang mga kilos na walang direksyon at nakaasa lang sa midnight speeches ng Pangulo. Kritikal ang susunod na anim na taon para sa ating bansa at sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya panahon ito upang huwag sumubok ng mga kandidatong magnanakaw, kurap, palpak at kapakanan ng sariling pamilya lamang ang iniisip. Sundan natin si VP Leni at ang kanyang plano para makalaya tayo sa pasakit ng pandemya at sa mga namumuno na walang tunay na pagmamalasakit sa ating mga Pilipino. Ipinakita niya sa atin ang isang plano na lahat tayo ay makakapag-ambag at bahagi ng solusyon. Mga solusyon na magbabalik sa mga oportunidad at pamumuhay na inagaw sa atin ng pandemya at palpak na pamumuno. Kaya ilaban po natin ito. Maraming salamat din sa mga front liners at eksperto na naging bahagi sa pagbuo ng "Kalayaan sa COVID Plan" at kasama sa mapagpalayang layuning ito. Mabuhay po kayo! Access the handwritten version of Dispatch from Crame No. 1168, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_1168