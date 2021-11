MANIFESTATION OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE BLUE RIBBON HEARING

Mr. Chairman, just a brief manifestation for the record.

Kahapon po ay pumutok ang balita na kakasuhan daw ako at ang aking mga staff sa Ombudsman dahil sa diumanong panunuhol ng witness. As regards the merit of the allegations, I am happy to confront my accusers before a court of law. Malinaw pa sa sikat ng araw ang hawak namin na ebidensya na ang witness ang unang lumapit sa amin na may ibabahagi tungkol sa Pharmally; taliwas sa kanyang sinasabi ngayon na medical assistance ang kanyang pakay at pinilit namin siya magsinungaling kapalit ng medical assistance. It is also on record before this Committee na ang witness na ito ay nangamba para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya.

Pero hindi ako nagmamanifest ngayon para linisin ang aking pangalan, dahil kayang kaya ko yan gawin sa harap ng Ombudsman. I do wish to make of record my deep concern that I am being charged with, in particular, conspiracy to commit sedition.

Ano pong klaseng kahibangan ito? Kailan pa na ang paniningil sa gobyerno ay sedition? Kailan pa na ang paniniguro na ang pera ng bayan ay hindi nawawaldas sa panahon ng pandemya ay sedition?

What this attempts is to create a chilling effect not just on the work I do, but on our collective work as senators in the exercise of our oversight powers. And also, why is questioning Pharmally seditious? Gobyerno na ba sila? Last I checked, it is an undercapitalized company getting the lion's share of contracts, whose executives are now more and more missing in action.

Salamat, Mr. Chairperson.