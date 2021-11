STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON DILG PROPOSAL OF 'NO VAX, NO SUBSIDY' FOR 4Ps BENEFICIARIES

Ang mga ganitong panukala ay hindi makatutulong sa mga mahihirap.

Walang kundisyon sa 4Ps law na kailangang COVID-19 vaccinated ang recipients kaya dapat igalang at irespeto ng ating mga opisyal ang desisyon ng sinuman ukol sa pagbabakuna.

Conditions under Republic Act 11310 or 4Ps Law are fixed and conditionalities may be suspended because we're still under state of calamity until September 2022.

DSWD and DOH should work together with parent leaders to continue their efforts to promote health/wellness by encouraging 4Ps to get vaccinated, instead of making it a conditionality.

Nung simula ay wala pa sa 40 percent ng mga taga Metro Manila ang gustong magpabakuna. Ngayon ay lampas 80% na ang nagpabakuna. Basta't maayos ang paliwanag at may tiwala sa magpapaliwanag, magpapabakuna naman ang mga Pilipino.