Press Release

November 7, 2021 On media query re new guidelines on vaccination and 4Ps: "Ayaw ba ng mga tao magpabakuna? Parang ang isyu ng mababang vaccination rate ay availability ng bakuna at tiwala ng mga tao sa brand ng bakuna. Getting vaccinated is a personal decision. Ang dapat gawin ng gobyerno ay kumbinsihin ang mga taong piliin ang magpabakuna. In short, incentivize, not penalize. Hindi dapat pinagkakait ang ayuda. Hindi solusyon ang alisan ng pangkain ang tao. Yung 4Ps should be implemented without conditions kasi nga pantawid ang kailangan ng pamilya. Hayaan ang mga barangay, lalo na sa critical areas, na mag handle ng vax program sa kanilang jurisdiction (identifying unvaxxed residents, scheduling of vax day, coordination w/ LGU). Use the barangay structure. Kilala nila sa area nila kung sino ang dapat bakunahan."