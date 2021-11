Hontiveros backs temporary re-deployment of more traditional PUVs to prevent another surge

Senator Risa Hontiveros has called on the Department of Transportation (DOTr) to allow more traditional buses and jeepneys to ply NCR and provincial routes recently recommended by consultants of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

She added, this can be done even only on a provisional basis, and without derailing the Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program to ensure the safety of commuters.

"Ang siksikang pampublikong transportasyon ay COVID superspreader. Kaya panahon na para payagan muna uli ng DoTr na bumyahe ang mga traditional buses at jeepneys at magbukas ng mga bagong ruta, lalo pa at inaasahang mas marami na ang mga commuters," she said.

The Senator's call comes after Metro Manila finally lifted curfew ordinances due to a decline in COVID-19 cases, with passenger capacity of public utility vehicles (PUVs) increased to 70%.

Hontiveros stressed that the decline in COVID-19 cases does not mean restrictions could be 'relaxed'.

She emphasized the importance of deploying a sufficient number of PUVs amid dramatic drop of units along EDSA to prevent passengers from sitting in close proximity to each other.

"Magandang balita na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, pero hindi tayo dapat makampante. Kailangang matiyak na may sapat na bilang ng pumapasadang jeep, bus at UV express para ligtas, hindi nagsisiksikan, at may physical distancing pa rin para maiwasan ang pagkalat muli ng virus," Hontiveros said.

"Ituloy natin ang strict implementation ng health protocols lalo na't hindi pa nagsisimula ang pagbabakuna ng booster shots," she added.

Hontiveros also stated that the additional number of PUVs on Metro Manila roads will not only reduce the long lines and waiting time in stations, but can also decrease the number of private cars clogging the streets.

Hontiveros had earlier urged DOTr to expand its service contracting program to address the plight of both drivers and commuters amid price hikes in petroleum products.

"Ang daming nakatenggang sasakyan, gamitin muna natin ito habang wala pa naman ang modern jeepneys at buses. Again, that's a win-win for both the drivers and commuters. Kung mas marami ang papayagang mamasada, sigurado ang kita ng mga tsuper at kaligtasan ng mga pasahero," Hontiveros concluded.

#####

Hontiveros: Mas maraming tradisyunal na PUV, dapat ibalik para maiwasan ang panibagong COVID-19 surge

Nananawagan si Senador Risa Hontiveros sa Department of Transportation (DOTr) na payagan mg bumyahe ang mas maraming tradisyunal na bus at jeepney sa National Capital Region (NCR) at ilang ruta sa probinsiya na inirekomenda kamakailan ng mga consultant ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Aniya, ito ay dapat gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuter kahit na pansamantala lamang at hindi nadidiskaril ang Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program.

"Ang siksikang pampublikong transportasyon ay COVID superspreader. Kaya panahon na para payagan muna uli ng DoTr na bumyahe ang mga traditional buses at jeepneys at magbukas ng mga bagong ruta, lalo pa at inaasahang mas marami na ang mga commuters," ayon kay Hontiveros.

Ang panawagang ito ng Senador ay kasunod ng pag-alis ng curfew sa Metro Manila dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at pag-taas sa 70% ng kapasidad ng PUVs.

Ayon kay Hontiveros, ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 ay hindi nangangahulugan na pwede nang maging kampante.

Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng sapat na bilang ng mga PUV upang maiwasan ang mga pasahero na magdikit-dikit sa loob ng sasakyan.

"Magandang balita na bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, pero hindi tayo dapat makampante. Kailangang matiyak na may sapat na bilang ng pumapasadang jeep, bus at UV express para ligtas, hindi nagsisiksikan, at may physical distancing pa rin para maiwasan ang pagkalat muli ng virus," ani Hontiveros.

"Ituloy natin ang strict implementation ng health protocols lalo na't hindi pa nagsisimula ang pagbabakuna ng booster shots," dagdag pa niya.

Ipinahayag din ni Hontiveros na ang dagdag na bilang ng mga PUV sa Metro Manila ay hindi lamang makakabawas sa mahabang pila at oras ng paghihintay sa mga istasyon, kundi maaari ring makabawas sa bilang ng mga pribadong sasakyan na nagsasanhi ng pagsikip sa daloy ng trapiko.

Nauna nang hinimok ni Hontiveros ang DOTr na palawakin ang service contracting program para matugunan ang hinaing ng mga driver at commuters sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

"Ang daming nakatenggang sasakyan, gamitin muna natin ito habang wala pa naman ang modern jeepneys at buses. Again, that's a win-win for both the drivers and commuters. Kung mas marami ang papayagang mamasada, sigurado ang kita ng mga tsuper at kaligtasan ng mga pasahero," pagtatapos ni Hontiveros.

####