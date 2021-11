STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON GOVERNMENT'S PLANNED 3-DAY NATIONAL VACCINATION DRIVE

We support the government's last ditch effort to achieve its target for this year. Nakakalungkot na ngayon lang naghain ng programa para sa malawakang bakunahan ang administrasyon, lalo't mag-e-expire na ang mga vaccines.

Sa huling report ng DOH during the budget hearing, may nasayang na 12,686 doses ng bakuna na nagkakahalaga ng approximately 6.9 milyong piso.

Huwag na nating dagdagan ang sayang. Ang ganitong uri ng urgency ay matagal nang panawagan ng marami sa ating mga kababayan.

Tulad ng National Immunization Days at OPLAN ALIS Disease ni dating Sec. Juan Flavier, dapat maayos na ma-mobilize ang iba't-ibang sektor-- mula volunteers, media, at civic organizations-- upang abutin at pataasin ang bilang ng mga bakunado at protektado laban sa Covid-19 bago mag-Pasko.