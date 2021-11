Villanueva: 3-day nat'l vaxx drive a big push to reach 'jabless' workers

The government's planned three-day national vaccination drive from Nov. 29 to Dec. 1 is the "booster shot" needed to spike inoculation numbers, which nine months after the first shot was administered have yet to hit 50 percent of target.

This "one time-big time" approach is what we need, Sen. Joel Villanueva said, adding that "grand mobilizations" can draw "the hesitant and the unreached" to vaccination centers.

He said one priority group should be workers and job applicants "as their getting a job hastens the financial recovery not only of their families but of the entire economy as well."

One way of reaching unvaccinated people who are "outside the digital wall" is for the government to launch vaccination caravans that will sweep through workplaces and neighborhoods "with no or poor broadband connectivity."

Villanueva believes the turnout will be bigger "if every presidential candidate will command their followers to support the planned three-day event."

"Yan po ang araw na pwede magkaroon ng caravan at motorcade ang mga supporters ng mga presidentiables na hindi lang magpapalaganap ng impormasyon, pero pwedeng maghatid-sundo na rin sa mga magpapabakuna," he said.

"Vaccination transcends political lines and color, and the combined persuasive powers of aspirants for the highest office of the land can break down vaccine reluctance," Villanueva said.

Villanueva: Tatlong araw na nat'l vaxx drive, malaking tulong para sa mga 'jabless jobless'

Ang planong tatlong araw na bakunahan ng pamahalaan mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 ay isang malaking 'booster shot' na kailangan ng bansa upang mapataas pa ang bilang ng nabakunahan na hanggang ngayon ay hindi lumalagpas sa kalahati ng target na bilang, ayon kay Senator Joel Villanueva.

Ani Villanueva, chairman ng Senate labor committee, isa itong "one-time, big-time" na paraan dahil ang mga grand bakunahan na ito ay aabot sa mga nag-aalinlangan at nagdadalawang-isip na magpabakuna.

Isa sa mga prayoridad na grupo dapat matutukan sa bakuna ay ang mga manggagawa at mga job applicants dahil lamang sari-sarili nilang mga pamilya ang makikinabang, pati na rin ang buong ekonomiya ng bansa, paliwanag ng mambabatas.

Hinikayat ni Villanueva ang gobyerno na magsagawa ng mga "vaccination caravans" para maabot ang mga wala pang bakuna na hindi naaabot ng teknolohiya at walang internet connection.

Dagdag pa ng senador, makakabuti rin na mismong mga kandidato sa pagka-pangulo ang manawagan sa kanilang mga taga-sunod na magpabakuna sa tatlong araw na ito.

"Yan po ang araw na pwede magkaroon ng caravan at motorcade ang mga supporters ng mga presidentiables na hindi lang magpapalaganap ng impormasyon, pero pwedeng maghatid-sundo na rin sa mga magpapabakuna," ani Villanueva.

"Wala pong pulitikal na kulay ang pagpapahalaga sa kalusugan, at naniniwala po tayo na ang pinagsamang lakas ng mga kandidato ay makakahikayat ng mas maraming kababayan natin na magpapabakuna," dagdag pa niya.