Poe on vaccine for job applicants:

Protecting the health and welfare of the people must encompass all, including those seeking jobs who are still unvaccinated.

They should not be spurned, instead, should be offered a helping hand.

We urge mechanisms to be in place for efficient coordination between companies and local government units to allow our people seeking work to get access to the free vaccines.

In our inoculation campaign, the government should be unflinching in turning misinformation to truthful message, fear to faith, concern to confidence.

Giving our people both the jabs and the jobs is fundamentally all about saving lives and livelihood that we need to rise from the pandemic.

__________________________________________

[FILIPINO TRANSLATION]

Poe sa bakuna para sa mga naghahanap ng trabaho:

Ang pagbibigay proteksyon sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat makaabot sa lahat, maging sa mga naghahanap ng trabaho ngunit hindi pa bakunado.

Hindi sila kailangang itaboy, sa halip, dapat silang tulungan.

Hinihikayat natin ang paglalatag ng mga akmang mekanismo para sa mas maiging koordinasyon sa pagitan ng mga kumpanya at mga lokal na pamahalaan upang mabigyan sila ng libreng bakuna.

Sa ating kampanya sa pagbabakuna, kailangang maging masigasig ang pamahalaan upang makatawid tayo mula sa mga maling impormasyon tungo sa katotohanan, sa takot tungo sa pananampalataya, at sa pangamba patungo sa tiwala.

Ang pagbibigay ng bakuna at trabaho sa ating mga kababayan ay saligan ng pagliligtas ng buhay at kabuhayang kinakailangan natin sa pagbangon mula sa hagupit ng pandemya.